Queixes per la recollida pneumàtica al Centre de Sabadell: “Les bústies estan sempre plenes”

L’Ajuntament estudia noves iniciatives per a repensar la recollida de residus comercials al Centre

Veïns del Centre de Sabadell han expressat el seu malestar pel funcionament del sistema de recollida pneumàtica de residus, especialment en punts com la plaça del Pedregar i el carrer Mestre Rius. Segons expliquen, els punts de recollida sovint estan plens i les escombraries s’acaben acumulant a fora.

“Hi ha comerços que deixen allà la brossa i les bústies estan sempre plenes. I, nosaltres, no podem deixar les escombraries”, lamenta la Remedios, veïna del Centre. També en Lluís, veí del carrer de la Borriana, lamenta que hi hagi brossa fora de les boques: “Hi ha qui, en lloc de buscar un altre contenidor, deixa la brossa al carrer, i això genera molta pudor, especialment a l’estiu”, assenyala. “Quan anem a llençar la brossa, sovint ens trobem la bústia plena”, comenta la Remedios. “Això passa dia sí, dia també. Al final, es crea un punt negre d’escombraries, i es fa impossible reciclar”, lamenta. Les imatges de capses de cartó i bosses fora de les bústies s’han fet habituals, i veïns reivindiquen alternatives.

L’Ajuntament, de fet, estudia noves iniciatives per a repensar la recollida de residus comercials al Centre, asseguren fonts municipals, i evitar així l’acumulació de brossa comercial als contenidors d’ús particular. L’ús indegut dels contenidors, però, està sancionat, en cas de ser enxampats: les multes poden anar dels 400 als 4.000 euros.

Les queixes s’han fet arribar a l’Ajuntament, que ha donat resposta assegurant que “quan es detecta una acumulació de residus es fa una intervenció ràpida per resoldre-ho”. “Es realitzen diverses recollides diàries de les bústies amb més ús per intentar mantenir l’espai net i ordenat”. Al Centre hi ha 140 bústies, que poden ser utilitzades a qualsevol hora del dia i es recullen mínim dues vegades al dia, amb un sistema que transporta els residus a l’Eix Macià mitjançant un corrent d’aire de fins a 70 km/h.