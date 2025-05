El personatge: com valores el sistema de recollida pneumàtica?

María José Cabrera: "La idea és bona, però normalment s’encalla"

La veïna María José Cabrera, a la zona de la placeta del Pedregar, explica que “la idea és bona, però normalment [el contenidor]s’encalla i queda taponat. Fins que no el netegen passen alguns dies i, per això, molta gent ho deixa fora”.

Cabrera proposa a l’Ajuntament de Sabadell que un dia a la setmana es poguessin llençar o deixar a la zona dels contenidors objectes més o menys voluminosos per no haver d’anar a la deixalleria o no dependre de trucar al telèfon de recollida d’objectes voluminosos (900 222 234). Creu que seria una opció ben valorada especialment per a la gent gran o aquelles persones que no tenen cotxe amb el qual anar al Punt Blau, ja sigui al del sud (parc Central) o del nord (ronda Europa).

Leontina Cazan: “Funciona bé, però la boca és massa petita per a algunes coses”

També des de la plaça de Catalunya, Leontina Cazan opina que el sistema de recollida pneumàtica “funciona bé, però la boca d’entrada és massa petita per algunes coses”. De totes maneres, considera que “pel dia a dia, en general, va bé”.

Li sembla que el punt de recollida està en bon estat, si bé comparteix que “a vegades hi ha massa brossa i la posen a terra, crec que les botigues perquè porten cartrons”. Cazan valora positivament tenir el punt de recollida a prop de casa i que les escombraries no quedin fora: “la gent ja de triar cada cosa al seu lloc”, subratlla.

Carles Rodríguez: "És més còmode: està a l’alçada"

El veí Carles Rodríguez, a la zona de la plaça de Catalunya, comenta que “prefereixo aquest sistema perquè és més còmode, està a l’alçada i pots llançar-hi les escombraries a totes hores”. Ho diu perquè en els contenidors tradicionals que no són de recollida pneumàtica quan s’omplen “tot queda més a la vista i a l’estiu fan més mala olor”.

Els de pneumàtica, afegeix, “acostumen a estar més nets que els altres, tot i que a vegades la gent ho deixa a terra”. Un altre avantatge que troba en aquest sistema està relacionat amb el soroll. Tot i que conviu amb el so diari del trànsit de l’Eix Macià, especialment al vespre i nit valora no sentir camions d’escombraries.