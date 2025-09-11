Reivindicatiu i emotiu homenatge a Salvador Allende: "Ens interpel·la encara avui"

Unes dues-centes persones s’han aplegat aquest dijous al migdia a la plaça Salvador Allende, al barri de la Creu Alta, per recordar el president xilè assassinat l’11 de setembre de 1973 arran del cop d’estat militar encapçalat per Augusto Pinochet. L’acte, organitzat per la Comissió d’Homenatge a Salvador Allende amb el suport de l’Ajuntament, ha combinat intervencions institucionals i veïnals amb poesia, música i la tradicional ofrena floral de clavells vermells.
La representant de la Comissió, Rosa Ribell, ha destacat que l’homenatge “no vol quedar-se en un record sentimental, sinó en un acte de recolzament a tot allò que va fer i de suport a tots aquells que el van acompanyar”. Ribell ha alertat que “hi ha aprenents de Pinochet que estan entrant a les institucions” en l'actualitat i ha cridat a defensar els valors pels quals Allende va donar la vida.
Per la seva banda, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha qualificat l’acte com “un exercici de justícia i un deure col·lectiu”. Farrés ha subratllat que recordar el president xilè significa també comprometre’s “a fer tot el possible perquè mai més no torni a passar” i ha reivindicat que “el llegat d’Allende ens interpel·la encara avui”.
Coincidint amb la commemoració, ara fa dos anys, del 50è aniversari de la mort de Salvador Allende, es va senyalitzar la plaça que porta el seu nom, al barri de la Creu Alta. El senyal també parla de la relació entre Xile i Sabadell, pel que fa a l’exili sabadellenc al país sud-americà el 1939 a conseqüència de la guerra civil i l’exili xilè a Sabadell entre els anys 1970 i 1980.