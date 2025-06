El SBD Cercle d'Entitats presenta el resultat de la seva enquesta

El SBD Cercle d’Entitats va dur a terme ahir dimecres dia 4 de juny una roda de premsa per comunicar la pròxima trobada amb l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en el marc del cicle “9 compromisos per Sabadell 2023” i presentar els resultats de la seva darrera enquesta a les entitats membres. A la sessió, es va informar de la celebració de la Jornada de Balanç de mandat (2023-2027) dels compromisos adquirits per l’alcaldessa de Sabadell amb l'organització, que es durà a terme el dijous 12 de juny, a les 18 h, a l’edifici de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Aquesta sessió servirà per fer seguiment dels compromisos adquirits per l'alcaldessa durant la campanya electoral del 2023 en relació amb les nou preguntes formulades pel Cercle sobre diversos temes de ciutat.

D'altra banda, es va presentar el resultat de l’enquesta recentment realitzada a les entitats que formen part del Cercle, dins del marc del Pla d’Acció 2024-2025. L’enquesta recull les principals preocupacions de les entitats sabadellenques amb relació a temes socials, econòmics, culturals, i altres, així com les propostes que aquestes plantegen per afrontar els reptes de futur de la ciutat. Entre les respostes obtingudes destaca, principalment, la preocupació per la cohesió social, tot i que també es posa el focus en qüestions com l’excés de burocràcia i la bretxa digital; el medi ambient i mobilitat; la pobresa i discriminació als col·lectius vulnerables, o la formació i el nivell educatiu.