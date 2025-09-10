ARA A PORTADA

Retencions de més de 7 km a l'AP-7 per un vehicle avariat al mig de la carretera

El cotxe ha estat aturat a la via durant, aproximadament, una hora

  • El cotxe avariat, juntament amb dues unitats dels Mossos -
Publicat el 10 de setembre de 2025 a les 09:41
Actualitzat el 10 de setembre de 2025 a les 09:46

Un vehicle avariat a l'AP-7 ha generat 7 km de cua aquest matí entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit Girona. El cotxe, que s'ha aturat per causes desconegudes, fins ara, ha provocat el tall d'un carril, que ha quedat inhabilitat per poder dur a terme les tasques pertinents per reparar o retirar el vehicle. A part, aquest matí també hi ha hagut aturades entre Granollers i Montmeló i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit Tarragona

Poc després de les 9 h, els Mossos d'Esquadra han pogut recuperar la normalitat de la circulació després de retirar el vehicle. Tot i això, encara queden algunes cues de 8 km, aproximadament, des de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, cap a Girona. 

