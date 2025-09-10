ARA A PORTADA
Queixes a Gràcia pel “soroll i incivisme” durant les Barraques de Festa Major Jan Cañadell Puigmartí
El curs escolar arrenca a Sabadell amb 6 milions d'euros per invertir: què es farà a la teva escola? Sergi Gonzàlez Reginaldo
Els accionistes minoritaris del Banc Sabadell recomanen "esperar l'opinió del Consell abans d'acudir al bescanvi" Redacció
Retencions de més de 7 km a l'AP-7 per un vehicle avariat al mig de la carretera
El cotxe ha estat aturat a la via durant, aproximadament, una hora