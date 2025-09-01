Els últims preparatius de Festa Major, a la primera reunió de Govern del curs polític

El Govern de Sabadell reprèn l’activitat executiva habitual amb l’arribada de setembre. L’equip de govern s’ha reunit aquest dilluns per tancar els últims detalls de la Festa Major 2025, que comença aquest divendres 5 de setembre. La reunió ha estat presidida per l’alcaldessa, Marta Farrés, que també ha abordat els preparatius de l’inici de curs escolar amb el regidor d’Educació, Manuel Robles.
“Tot està a punt després de molts mesos de treball, però en aquesta primera reunió de govern sempre ens agrada fer-ne repàs per tancar els darrers detalls”, ha afirmat l’alcaldessa sobre dues dates clau en el calendari de setembre.
La Festa Major d’enguany compta amb les activitats i tradicions habituals, però hi ha novetats amb el cartell musical, Abraham Mateo, La Casa Azul, Mama Dousha, La Fúmiga, Chenoa, Los Punsetes, Reggae per Xics, Vaparir Tour, l’Orquestra Simfònica del Vallès, Joana Serrat i l’Orquestra Diversiones, entre d’altres, es repartiran entre el 5 i el 8 de setembre a l’Espai Concert de l’Eix Macià, Ca l’Estruch i la plaça del Doctor Robert. Com a novetat, els concerts de l’Eix Macià es podran seguir amb una pantalla gegant des d’una mica més enrere de l’escenari.
L’agenda política, dijous
L’autèntic tret de sortida del curs polític a Sabadell tindrà lloc el pròxim dijous, amb la recepció de Festa Major, des d’on l’alcaldessa donarà la benvinguda a la celebració de ciutat i marcarà les línies del curs polític a la ciutat.
Segons les previsions ja avançades pel Govern municipal, es tiraran endavant projectes esperats com els Jardins del Sud, que transformarà tot l’àmbit de Campoamor; la segona fase del Portal Sud o la renovació de Via Alexandra. I, previsiblement, s’avançarà en les obres de la residència del Sud, que el Govern de la Generalitat ha començat a construir aquest estiu i que dona resposta a més de 20 anys de reivindicació veïnal i de la ciutat.