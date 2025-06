Ricard Ustrell deixa el 'Col·lapse' i explica el motiu de la decisió

El periodista i presentador sabadellenc, Ricard Ustrell, va anunciar que deixarà de conduir el programa Col·lapse perquè, tal com va exposar ell mateix dissabte passat al mateix programa, necessita dedicar-se completament a El matí de Catalunya Ràdio arran de l'"enorme responsabilitat" que suposa. "El 19 de juliol s'acaba aquesta temporada i deixaré de presentar Col·lapse. Quan una empresa pública com Catalunya Ràdio et fa un encàrrec com aquest, sento i necessito dedicar-me absolutament a allò".

Mesos després que Ustrell entrevistés el seu íntim amic, Àngel Llàcer, que va explicar que va estar a punt de morir a causa d'un bacteri, dissabte passat es van intercanviar els papers i va ser Ustrell qui es va asseure a la cadira dels convidats. En aquest Col·lapse especial presentat per l'actor i director, el sabadellenc va exposar els fets de la seva decisió i va assegurar que és "molt exigent" amb ell mateix i sempre busca en què pot millorar.

Davant d'això, el programa produït per La Manchester està pendent del seu futur, tot i que encara no hi ha res decidit i la Corporació es troba en un període de debat per resoldre el possible buit de l'horari de màxima audiència dels dissabtes a la nit.