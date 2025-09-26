ARA A PORTADA

Sabadell

Dos detinguts per robar de matinada en un supermercat de Sabadell

Els fets van passar més tard de les dues de la nit

  • Un home sent detingut pels Mossos d'Esquadra -
Publicat el 26 de setembre de 2025 a les 17:46

Ensurt dels grossos el que es va viure la matinada de dijous a divendres a Sabadell. Cap a les dues, dos individus van entrar en un supermercat del barri dels Merinals. La seva presència, però, no va passar desapercebuda i, ràpidament, agents de la Policia Municipal i els Mossos es van activar.

L'avís als cossos de seguretat va arribar a les 02:25 hores. En arribar al lloc, els agents van procedir a la detenció de les dues persones en una actuació conjunta. Se'ls acusa d'un robatori amb força a l’establiment Condis de la carretera de Terrassa, a l'altura del número 357. Afortunadament, no s'han de lamentar danys personals.

