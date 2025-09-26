ARA A PORTADA
Esport inclusiu, una manera d'obrir portes a tothom: "El més important és aprendre i gaudir, no el resultat" Marc Segarra Rodríguez
Dins del nou barracó escolar del Pau Vila: "Hi ha aire condicionat, i a la resta de l'institut no n'hi ha" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Les escoles bressol municipals de Cerdanyola volen canvis en el calendari laboral: "Treballarem gairebé tot el Nadal" Marc Béjar Permanyer
Carlos Torres, "absolutament convençut" que el BBVA aconseguirà més del 50% del capital del Banc Sabadell Manel Camps
Dos detinguts per robar de matinada en un supermercat de Sabadell
Els fets van passar més tard de les dues de la nit