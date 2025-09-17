ARA A PORTADA

Sabadell

Queixes dels usuaris de Rodalies per retards de més de 30 minuts a la línia R4

Les xarxes socials s'han omplert de crítiques en contra de l'operadora

Publicat el 17 de setembre de 2025 a les 10:15

Matí de demores a la línia R4 de Rodalies. Els trens han patit retards de "més de 30 minuts", segons expliquen alguns usuaris a les xarxes socials, tot i que des de la mateixa operadora advertien que, com a màxim, els trens circulaven amb una demora de 15 minuts.

Els combois amb destinació a Sant Vicenç de Calders i Manresa s'han vist afectats a causa de, segons diuen des de Rodalies, "les limitacions de velocitat establertes en un tram de via única per les obres que Adif executa entre Sant Vicenç de Calders i Martorell". Una situació que s'ha repetit en els últims dies.

Davant d'això, els usuaris s'han queixat perquè, encara que l'avís sigui de "retards de 15 minuts", una vegada han arribat a l'estació s'han trobat que a les pantalles d'informació advertien que, realment, eren de "fins a 40 minuts". Tocarà carregar-se de paciència, un dia més.

 

