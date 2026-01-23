Sabadell En Comú Podem vol reactivar el parc de Can Rimbles

Sabadell En Comú Podem ha tornat a posar el focus en una de les principals reivindicacions històriques dels barris de Sant Oleguer i Sol i Padrís: la construcció del parc de Can Rimbles. Per als comuns, aquest projecte és molt més que una actuació urbanística pendent, per a ells "el parc de Can Rimbles forma part del nostre projecte de Ciutat Verda", expliquen. I consideren aquest espai com una oportunitat única per avançar cap a una ciutat més justa i sostenible.
Des del partit recorden que "les diferents zones verdes de la ciutat no estan distribuïdes equilibradament" i que la zona sud de Sabadell pateix un clar dèficit d’espais verds, tot i tenir "una alta densitat de població". En aquest context, els comuns defensen que Can Rimbles permetria "crear un pulmó verd per a tota la ciutat", corregint un greuge històric envers aquests barris.
El grup municipal subratlla també la gran projecció de la zona. Segons expliquen, es tracta d’"un espai amb gran potencial, de 17 hectàrees, on la major part del sòl és municipal", fet que facilitaria l’execució del projecte. A més, remarquen que el parc pot actuar com a "connector fluvial de la ciutat amb tot el parc fluvial del Ripoll", contribuint a la renaturalització del riu i a la creació d’una nova zona verda al servei "de tots els veïns i veïnes de Sabadell".
Iniciar un procés participatiu
Un altre aspecte clau per als comuns és la participació ciutadana. Consideren imprescindible "iniciar un procés participatiu", comptant amb les entitats i el veïnat, i aprofitant estudis previs ja existents. A més, destaquen que el projecte connecta amb "els valors arquitectònics i històrics que tenim mig oblidats a Sabadell", com el Pou del Glaç, les Coves de Sant Oleguer o el Molí d’en Torroella.
Finalment, en Comú Podem denuncia la manca de voluntat política per tirar-lo endavant. "Som al 2026 i no hem vist cap avenç", lamenten, reclamant passar "de la política dels titulars a la política de les accions". Com ha declarat Joan Mena, portaveu de la formació: "Hem de recordar que la política útil, la que de veritat importa a la ciutadania, comença als barris, adequant els espais públics per l’ús de qui paga els impostos, que som tots nosaltres com a habitants de Sabadell".