Sabadell, entre les ciutats catalanes que més gent atrau d'altres municipis del territori

Sabadell continua guanyant pes com a ciutat receptora de població dins de Catalunya. Segons les últimes dades publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), l'any 2024 Sabadell –la capital de comarca que més es buida durant les vacances– va registrar un saldo migratori positiu de 554 persones, cosa que la situa com a la quarta ciutat catalana que més gent va acollir aquell any. Tan sols hi ha tres municipis que van registrar més moviment intern que Sabadell: Terrassa, que és la primera amb força diferència, va tancar l'any amb 1.470 habitants més; Vilanova i la Geltrú, amb 691, i Badalona, amb 601. Això, doncs, significa que han arribat més persones procedents d'altres municipis catalans de les que han marxat. Respecte a les ciutats que van acabar amb un saldo migratori més baix, hi ha Barcelona (‑15.221), l’Hospitalet de Llobregat (‑1.759) i Sant Cugat del Vallès (‑824).
El comportament de Sabadell no és un cas aïllat. El conjunt del Vallès Occidental ha registrat un saldo migratori positiu de 1.731 persones entre comarques catalanes, consolidant-se com la quarta comarca que més població interna ha guanyat. El Maresme (+2.452), el Baix Llobregat (1.995) i el Vallès Oriental (1.883) han sigut les tres comarques que han registrat més moviment intern. La imatge, però canvia notablement quan es mira la xifra total de migració, que engloba la mobilitat intercomarcal, interestatal i internacional. Tan sols per darrere del Barcelonès (46.809), el Vallès Occidental va acollir 10.501 habitants durant el 2024. Aquesta xifra s'obté dels 1.731 persones que van venir a la comarca procedents d'altres punts de Catalunya, dels 9.607 que van venir de l'estranger, i dels 837 que van marxar fins a altres localitzacions del país.
Pel que fa al conjunt de Catalunya, aquell any es van registrar 282.739 canvis de residència entre municipis de Catalunya, xifra que representa un augment del 3,1% respecte de l’any anterior i la més elevada des del 2006. En termes absoluts, el 2024 va tancar amb 122.593 ciutadans més, que prové d'un saldo negatiu amb la resta d'Espanya (-6.437 –més emigració que immigració–) i notablement positiu amb l'estranger (129.030 –més immigració que emigració–). El saldo migratori entre Catalunya i l’estranger, finalment, situa el Marroc en primera posició (21.089, seguit de Colòmbia (18.145), Perú (10.475) i Veneçuela (9.502). En l’altre extrem, els països amb els quals Catalunya té més migracions de sortida que d’entrada són Ucraïna (‑3.099 migracions), França (‑1.999), Alemanya (‑1.203), Romania (‑1.102) i Suïssa (‑1.046).