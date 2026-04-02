Sabadell tanca un dels trimestres més plujosos des de 1950, però amb temperatures força altes

Sabadell tanca el primer trimestre d'aquest 2026 com un dels més plujosos des de l'any 1950, segons les dades oficials del Servei Meteorològic de Catalunya. Concretament, se situa a la sisena posició del rànquing, amb 223,8 mm de precipitació acumulada, per darrere dels primers trimestres de 1982 (339,4 mm), 1951 (291,1 mm), 1979 (253,3 mm), 2018 (240,4 mm) i 2011 (234,3 mm). La xifra total registrada prové d'un gener amb episodis de ruixats intensos (115,4 mm), un febrer notablement més sec que el mes anterior –i que el desembre–, amb una suma de 32,5 litres per metre quadrat, i d'un març que se situa entre els valors dels dos altres mesos, amb 75,9 mm registrats. D'aquest trimestre destaquen especialment el 17 i 18 de gener, amb registres de 37,1 mm i 24,8 mm, respectivament, que expliquen bona part del volum acumulat, així com el 6 i el 14 de març, amb 27,8 mm i 21,3 mm, respectivament.
Respecte a la temperatura d'aquests mesos, hi ha una gran diferència entre la mitjana del gener i la dels dos darrers mesos. El primer mes de l'any va registrar una mitjana de 7,5 graus centígrads, amb dies molt freds que van fer baixar els termòmetres dràsticament. Des del 4 fins al 7 de gener, la temperatura màxima mitjana va ser de 5,3 ºC i la mínima, d'1,7 ºC. Tot i això, en algunes hores d'aquests quatre dies es van viure temperatures sota zero. A partir del dia 8 de gener, però, el fred polar va desaparèixer i es va suavitzar la temperatura de l'aire. Al febrer i el març, es van registrar temperatures mitjanes de 10,5 ºC i 10,6 ºC, respectivament, amb dies notablement més càlids, amb mínimes de mitjana de 8,1 ºC –l'1 de febrer– i màximes de 13,9 ºC –el 12 de febrer.
Aleix Serra, tècnic del Meteocat, explicava fa uns dies al Diari que les elevades temperatures d'aquests mesos es deuen a, precisament els episodis continuats de pluges que hi ha hagut a la ciutat. "La pluja i el fred no sempre van lligats. De fet, com que hi ha hagut tants dies de núvol i vent és complicat que faci fred a la nit", deia. Així, tot i que per una qüestió de "percepció" pot haver semblat un estiu fred, les xifres diuen que ha estat força més càlid que hiverns passats que van ser més secs.