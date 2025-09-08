FOTOS | El Saballut de Ferro 2025 prometia espectacle, i compleix

La Festa Major de Sabadell 2025 ha viscut aquesta tarda un dels seus moments més esperats: el Saballut de Ferro, la competició d’esforç, enginy i diversió que enfronta colles de la ciutat en proves tan variades com divertides.
El públic congregat ha pogut gaudir d’un programa intens i farcit d’humor sabadellenc. L’espectacle ha arrencat amb una haka plena d’energia i esperit d’equip, ha continuat amb l’enterrament d’un individu en sorra que ha arrencat riallades i ha seguit amb la clàssica cursa de sacs que ha fet vibrar grans i petits. Tampoc ha faltat l’estirada de corda, enguany amb la dificultat afegida d'agafar una corda a cada mà, que ha posat a prova la força de les colles. Després, un llançament de pedra, i per acabar, la prova de carregar el sac, que ha exigit resistència i músculs en el tram final de la competició.
Hi han participat els Piolets, Els Maleducats, Gegants de la Concòrdia, Teamlolum, Els hobbits, Pahcnúltims, Sis-set i Cauficats, que han ofert un espectacle d’allò més complet i igualat. Després de moments de màxima tensió i de picabaralles amistoses, la sorpresa ha arribat amb el resultat final: triple empat a la primera posició. Els Maleducats, els Piolets i els Gegants de la Concòrdia s’han proclamat campions del Saballut de Ferro 2025, compartint la glòria en una edició que ha quedat marcada per la seva intensitat i pel bon ambient que s’ha respirat de principi a fi.
