"Ningú ens dona cap solució": botiguers del carrer de la Rosa, farts de la situació

L’esfondrament que va tenir lloc al carrer de la Rosa fa més d’una setmana ha portat cua entre els comerciants de la zona, que han vist com el seu negoci ha quedat plenament afectat per l’incident. “Tots els comerços del carrer hem quedat molt afectats per la caiguda del mur, ja que han tancat el carrer i la gent no entra a les botigues”, explica Josep Maria Bassolas, propietari del Siffon. Actualment, queden per reobrir els comerços de La Pasti i el Blot, així com el domicili del número 7 del carrer on va tenir lloc el succés, segons l’Ajuntament de Sabadell. Aquests tres punts és on ha tocat més de prop el succés, encara que hi ha hagut altres botigues que han pogut reprendre la seva activitat fa molt poc: “Vaig poder obrir aquest dissabte passat i gairebé havia de cobrar entrada al carrer per tenir algun ingrés”, deia Gèorgia Mainou, propietària de la botiga 1800, indignada.
Els propietaris d’ambdós locals asseguren que “ningú ens té en compte” i que es troben en una situació molt delicada, en termes d’ingressos. “La gent no es fixa que estem oberts, només volen veure com està la façana i les obres”, diuen tots dos, que denuncien una “manca de solucions”. Exposen que “entre l’Ajuntament i la propietat” ningú els està donant resposta a la situació que viuen i, per culpa d’això, cada dia que passa van perdent diners, diuen. “No pot ser que hi hagi botigues tancades per això. Si les vendes han caigut més d’un 80%, està passant alguna cosa”, denuncia Bassolas.
A banda d’això, denuncien l’actuació del consistori amb l’incident i les decisions que s’estan prenent al respecte. “Sembla que el patrimoni prevalgui per sobre de la seguretat”, diu Mainou. En el cas del Siffon, a part, també els afecten les obres del carrer de l’Església: “Estem en un cul-de-sac. La gent no ve aquí expressament”, diu Bassolas. “De totes maneres, una cosa és que hi hagi obres i l’altra és la lentitud amb la qual s’està treballant, que continuem tenint despeses a cobrir”, agrega. Amb tot, reclamen que s’ha de tenir “més empatia” amb els botiguers dels comerços afectats i exigeixen rebre respostes que els ajudin a posar remei al problema que s’han trobat.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, asseguren que no tenen previst enderrocar completament l’edifici i que la seva “màxima prioritat” és normalitzar l’activitat del carrer i dels seus establiments, segons ha exposat el portaveu del Govern, Eloi Cortés. D’altra banda, explica que “ni s’ha parlat ni es planteja” compensar econòmicament els comerços afectats perquè ha estat un fet causat per “circumstàncies sobrevingudes” i la seva responsabilitat és “restablir la normalitat”.