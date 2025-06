Veïns de Can Puiggener, farts dels sorolls nocturns: "És impossible dormir!"

“Canten, criden i no ens deixen descansar. Quan els diem que abaixin el to, encara ho fan més fort”, lamenta una veïna del barri de Can Puiggener de Sabadell, que vol mantenir el seu anonimat. Com ella, diversos residents de la zona han denunciat la presència recurrent de grups de persones que, especialment a les nits, fan soroll al carrer fins a la matinada, fent cas omís de les peticions veïnals, alterant el descans dels residents.

Segons testimonis de la zona, la situació es repeteix amb freqüència, especialment en les nits de primavera i estiu i carrers interiors del barri, espais on les veus, cants i crits es reverberen. “Hi ha dies que sembla que sigui festa major. És entre setmana i nosaltres ens llevem d’hora per treballar”, diu un altre veí, visiblement molest. També asseguren que, en diverses ocasions, quan han intentat parlar amb aquestes persones per demanar una mica de silenci, “no només no fan cas, sinó que criden encara més”.

Els veïns demanen més presència policial i actuacions concretes per recuperar la tranquil·litat i garantir la convivència. Des de l’Ajuntament de Sabadell asseguren que són “coneixedors de les preocupacions veïnals” i que s’està treballant per donar resposta. Fonts municipals manifesten que estan en contacte amb els residents de la zona per “garantir la convivència i el respecte al descans”. A més, confirmen que, en coordinació amb la Policia Municipal, s’estan “reforçant les actuacions i la presència a la zona per prevenir molèsties”.

Les molèsties a l’espai públic estan perseguides per la normativa de civisme i convivència de Sabadell que es va activar fa tot just un any i que permet dotar a la policia de més eines per sancionar els sorolls a habitatges o al carrer i el consum d’alcohol a la via pública –botellot–, que genera també problemes de convivència. Les sancions es mouen entre els 100 i els 3.000 euros, depenent de la gravetat dels fets.