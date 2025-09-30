Avui és l’últim dia que la històrica botiga Cicles Jové, situada al carrer del Papa Pius XI, 48, a la Creu Alta, obre les seves portes. Amb la jubilació d’Antoni Soler i el seu soci, Jordi Farell, es tanca un negoci amb més de vuitanta anys d’història i vinculat durant quatre generacions al món del ciclisme de Sabadell, des que l’any 1943 l’avi de la seva dona, Antoni Jové, va fundar l’establiment.
Durant dècades, Cicles Jové ha estat un punt de trobada per a aficionats i professionals de la bicicleta, oferint des de reparacions fins a consells experts. Però els seus inicis van ser diferents: la botiga va néixer per donar resposta a una necessitat bàsica, la mobilitat. “El 1943 molta gent necessitava la bicicleta per anar a treballar a les fàbriques. Era el mitjà de transport més accessible”, recorda Antoni Soler.
Amb el pas dels anys, la bicicleta va anar canviant de funció. Als anys seixanta, amb l’arribada de les populars motos Derbi Paleta, molts treballadors van abandonar la bici com a eina de transport. “Aleshores ja va entrar amb força l’apartat esportiu”, explica. Avui, la bicicleta torna a tenir un paper clau en la mobilitat urbana, especialment amb les elèctriques, tot i que continua predominant la vessant esportiva, exposa Jové.
Cicles Jové ha estat sempre un punt neuràlgic del ciclisme sabadellenc i ha mantingut un fort vincle amb la Unió Ciclista Sabadell. “El Mingu Jové era l’ànima de la Unió. Sempre hem anat de la mà”, destaca Soler, també president de l'entitat. “Tenim un vitrall amb material de la Unió Ciclista. És un petit museu i alhora punt de trobada de l’entitat”, afegeix.
Antoni Soler va començar a pedalar amb només 12 anys, amb una BH de passeig, quan uns amics el van convèncer per fer la seva primera sortida de 30 quilòmetres fins a Caldes. “Quan vaig arribar a casa vaig dir al meu pare que volia una bicicleta de carreres. La meva primera la vaig comprar a aquesta botiga, sense saber que el propietari acabaria sent el meu sogre”, recorda Soler entre riures.
Jordi Farell fa un símil entre el ciclisme i la vida. "La bicicleta és una metàfora perfecta de l’existència: les pujades, les inclemències del temps, l’esforç, la importància del companyerisme… tot és comparable als reptes de la vida". Una de les anècdotes més recordades per Farell és quan va constuir un tàndem per a tres persones amb uns amics, a partir de quadres de bicicleta vells cedits pel Mingu. “Quan vam tornar a ensenyar-li’l no s’ho podia creure. Aquell tàndem va ser el principi de la meva vinculació amb la botiga”, recorda.
Un nou operador
Tot i el tancament, l’activitat no desapareixerà. El local serà ocupat per un altre operador del sector, que mantindrà la venda de bicicletes i la col·laboració amb la Unió Ciclista. “No és ben bé un traspàs, però sí una continuïtat. La marca canviarà, però la filosofia de servei a la ciutat hi seguirà sent”, confirma Soler.
Pel que fa al futur, tant Soler com Farell tenen clar que la jubilació no significa aturar-se. “És una etapa que s’acaba i n’arrenca una altra. Ara tindrem més temps per implicar-nos a la Unió i, sobretot, per preparar un repte gran: el centenari del Campionat de Sabadell, que arribarà d’aquí a pocs anys”, avança Soler.