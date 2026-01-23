Cap de setmana sense pluja a Sabadell: consulta la previsió meteorològica

Sabadell recupera durant uns dies l'estabilitat meteorològica després d'una setmana molt plujosa i un inici de 2026 marcat pel fred. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquesta tendència canviarà notablement, almenys fins dimarts, i augmentaran uns quants graus els termòmetres de la ciutat. Aquest cap de setmana s'esperen temperatures que arribin fins als 12 °C, a les hores del migdia, tot i que s'assoliran mínimes de 3 °C a la nit i a primera hora del matí. Aquesta pujada de les temperatures ve acompanyada de sol, generalment, tot i que dissabte al matí el cel de Sabadell estarà força ennuvolat. Segons la previsió, però, no plourà en tot el cap de setmana. El Meteocat també preveu un matí de dissabte amb ventades que arribin fins als 30 km/h.
En la mateixa línia, de cara als pròxims dies s'esperen temperatures semblants que oscil·lin entre els 5 °C de mínima i arribin fins als 15 °C de màxima, el pròxim dimarts, 27 de gener, al migdia. De fet, s'espera una probabilitat "alta" de pluja de cara a dimarts, però serà un episodi efímer. El sol i els núvols seran els protagonistes, generalment. Tot i això, no s'esperen precipitacions destacables, segons la predicció generada automàticament pels models estadístics del Meteocat. Des de divendres passat, les dades de l'estació de Sabadell - Parc Agrari van registrar una suma de més de 86 litres per metre quadrat. Sembla, doncs, que deixem enrere l'episodi de pluges intenses que han arribat a Sabadell i que han afectat tot el territori català.