Investiguen un tiroteig de matinada a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per un tiroteig que ha tingut lloc a Sabadell la matinada de diumenge a dilluns. Els fets han passat al voltant de les quatre de la matinada a la ronda d'Europa, on s'han sentit els trets. Fonts policials expliquen que s'han trobat beines a la via pública, els cartutxos que haurien quedat en el lloc on s'ha produït el succés.
Segons ha avançat ElCaso, dos vehicles han fugit en direcció cap al nord després de l'incident, fins que se'ls ha perdut la pista. La policia catalana ha activat el dispositiu Gàbia al conjunt del Vallès Occidental per a localitzar les persones implicades en els fets. De moment, no hi ha detinguts i tampoc consten persones ferides ni cap trasllat a un centre hospitalari.
Com és evident, l'incident ha sacsejat la vida entre els residents de la zona, pròxima a la plaça de Còrdova. El tiroteig era tema de conversa en un dels bars de la ronda, on els clients comentaven el soroll de trets que s'han sentit de matinada. Altres, però, no s'havien assabentat de la situació.
Durant el matí, en pocs minuts, la ciutat ha quedat encerclada, segons confirmen des del cos. A l'interior del perímetre, s'extremen els controls i la vigilància per trobar els presumptes fugitius que haurien disparat. Diverses restes dels projectils encara eren a primera hora als carrers.
Els Mossos desconeixen si eren trets a l'aire o tenien algun objectiu, tot i que el citat mitjà apunta que s'hauria trobat una bala molt pròxima a un immoble de l'indret, al barri de Can Llong. És un un altre incident amb armes de foc a Catalunya, que ha viscut en les últimes setmanes episodis similars a Mollet del Vallès, Sant Adrià de Besòs o l'Hospitalet.