Dos homes sense sostre acampen en una plaça a Torre-Romeu

Una foguera a dins d'una olla omple de fum la precària cabana, fins al punt que aguantar-hi una estona es fa insuportable. El Carles i el Sergi fa una setmana que han plantat un assentament primari, fet de lones de plàstic lligades, a la plaça que hi ha entre els carrers Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana, a davant de l'església de Torre-romeu. A dins, hi tenen totes les seves pertinences, entre les quals piles de roba xopes per la pluja dels darrers dies. "Estarem aquí fins que poguem entrar a viure en un piset de lloguer", explica el Carles, que assenyala que és jubilat. Segons relata, viu al carrer mentre espera que arribi el dia 25 per cobrar la pensió de 890 euros i –amb els 640 euros que cobra el Sergi– poder assumir el lloguer d'un habitatge.
Entre els veïns, hi ha diferents reaccions per la situació. La Isa és una veïna de 65 anys que passa cada dia per davant de l'assentament: "Oi que a la plaça de davant de l'Ajuntament no permetrien que això passés? Per què aquí sí que es permet? És perquè som un barri i no importem a ningú?", es pregunta. "Es fan el menjar, tenen el foc encès, treuen taules i cadires... És una vergonya. Tinc la casa de la meva mare en venda a davant i què he de dir als compradors que venen a veure-la?", argumenta. Una de les veïnes que els ajuda cada dia admet que hi ha "malestar", però matisa que és "pel patiment que provoca veure que algú viu en aquestes condicions infrahumanes i amb aquest fred i la pluja”.
El Carles explica que no pot estar més agraït als veïns, ja que uns quants l'han ajudat i li han portat menjar. També té el suport del Rebost i, al costat del campament rudimentari, tenen obert el Centre Cultural Torre-romeu per anar al lavabo i dutxar-se. "Estic fet una merda. Però aquí aguantaré fins que poguem entrar en el pis amb l'ajuda per pagar la llum, l'aigua i el gas perquè si no, no hi arribem", afegeix. "Jo puc pagar 400 euros i el meu company, 300. No ens queda gaire més".
L'Ajuntament de Sabadell assegura que se'ls ha ofert ajuda, però que l'han rebutjat. "Hem treballat amb aquestes persones, les tenim detectades i, a partir d'aquí, des dels serveis d'acció els hem ofert recursos perquè no estiguin vivint al carrer, però no l'han acceptat. En tot cas, continuarem treballant per oferir alternatives", assenyalent fonts municipals.