ARA A PORTADA
Sabadell posarà pisos socials a la venda i farà pagar més IBI als habitatges buits Albert Acín Serra
VIDEO | Tanca una de les botigues de la pastisseria Sant Marc per la "competència ferotge" Marta Ordóñez
Ita Sabadell obre un nou centre: "Respon al notable augment de la demanda d'atenció psicològica" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El trencament d'un cable de mitjana tensió a Sabadell deixa alguns carrers sense llum durant una estona
Els fets van ocórrer dijous passat a la tarda, al barri de la Creu Alta