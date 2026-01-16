ARA A PORTADA

Sabadell

El trencament d'un cable de mitjana tensió a Sabadell deixa alguns carrers sense llum durant una estona

Els fets van ocórrer dijous passat a la tarda, al barri de la Creu Alta

Publicat el 16 de gener de 2026 a les 09:56
Actualitzat el 16 de gener de 2026 a les 10:07

El trencament d'un cable de mitjana tensió dijous passat, al barri de la Creu Alta, va deixar durant una estona uns quants carrers sense servei elèctric. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 17:13 h de la presència de guspires a un cable de la via urbana. Concretament, els fets van succeir al carrer de Felip Pedrell, a l'altura del número 88. Segons informen fonts del cos de rescat, l'origen del trencament hauria estat alguna maniobra errònia que es va fer a unes obres del costat del punt de l'avís que va generar el trencament del cable.

Com que encara hi havia tensió a una part del cablejat malmès, els serveis d'emergències es van activar per assegurar la zona i prevenir que l'incident transcendís i originés algun problema major. Davant d'això, una unitat de la Policia Municipal va arribar de seguida, minuts abans que ho fes l'única dotació desplaçada dels Bombers, i van balisar el perímetre afectat de manera conjunta. Afortunadament, no hi va haver ferits ni cap dany afegit, a part del mateix trencament que va originar el problema. L'empresa responsable es va fer càrrec de la situació i de la pertinent reparació del servei d'electricitat. 

