Tres conductors diferents, investigats per alcoholèmia positiva al volant aquest cap de setmana

Cap de setmana mogut a les carreteres sabadellenques. La Policia Municipal de Sabadell ha instruït diverses diligències judicials en poc més de 24 hores per delictes relacionats amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. La primera intervenció va tenir lloc a les 02:20 hores de diumenge 26 d’octubre, a la carretera de Barcelona, quan una unitat d'agents locals va aturar un vehicle que circulava de manera visiblement erràtica. En fer-li la prova d'alcoholèmia, el conductor va donar un resultat positiu de 0,97 mg/l, gairebé quatre vegades per sobre del límit legal de 0,25 mg/l, i es van instruir diligències judicials per conduir amb una taxa superior a la permesa.
Pocs minuts més tard, a les 03:02 hores, una altra patrulla va detectar una conducció similar al carrer del Bruc, al barri de Gràcia. En aquest cas, el conductor a qui se li va dur a terme la prova va donar un resultat positiu de 0,67 mg/l, també per sobre del màxim permès. De la mateixa manera que en l'altre fet delictiu, es van obrir diligències judicials. Ja la matinada de dilluns 27 d’octubre, a les 02:25 hores, una unitat policial va intervenir a l’avinguda de Francesc Macià davant d’un altre cas de conducció erràtica. El conductor presentava símptomes evidents d’alcoholèmia, però es va negar a sotmetre’s a les proves, fet pel qual es van realitzar diligències judicials per delicte contra la seguretat viària. En tots tres casos, els vehicles en qüestió van ser traslladats al dipòsit municipal.