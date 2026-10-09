ARA A PORTADA

Un espai que no acaba de trobar el seu encaix a la Gran Via

Sabadell

La qualificació urbanística permetria obrir una benzinera, un aparcament o un taller de reparació de vehicles, per exemple

  • El solar, a la cantonada de la carretera de Caldes -
Publicat el 09 d’octubre de 2026 a les 22:10

El que durant anys era un conjunt de cases abandonades amb plafons publicitaris a la seva façana s’ha acabat convertint en un abocador i un problema per als veïns de la zona. És el cas d’aquest solar de la cantonada de la Gran Via –concretament, carrer de Brujas– amb la carretera de Caldes. El 2022 es van enderrocar els habitatges, la qual cosa va propiciar l’inici d’aquesta situació ara denunciada pel veïnat. A diferència d’altres solars, on es pot construir per reposició i quan s’enderroca un edifici se’n construeix un altre a continuació, aquí això no serà tan fàcil.

Principalment, perquè el pla urbanístic de Sabadell no contempla que ara s’hi pugui construir habitatge. És una parcel·la qualificada d’infraestructures de serveis urbans, la qual cosa vol dir que només hi poden anar activitats com un aparcament, una benzinera, un taller de reparació de vehicles i altres iniciatives similars. El 2015, tal com recull el planejament, es van fer uns primers passos en el llarg camí administratiu per desencallar l’estat d’abandonament de l’illa però, a hores d’ara i vista la situació del solar, no han fructificat.

L’arquitecte urbanista Manel Larrosa assenyala que aquesta qualificació urbanística sorgeix del moment en què es va fer el pla general de la ciutat els anys 90 “pensant que serviria”, tenir un establiment d’aquest tipus, però considera que actualment es podria destinar aquest espai a altres usos com un edifici a l’espai central. “Quan un terreny està condemnat a una qualificació urbanística que no dona expectatives que funcioni, es degrada”, conclou el sabadellenc.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades