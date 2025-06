La unitat del Taulí que no dorm: preparada per operar les 24 hores els 365 dies de l'any

Des de fa unes setmanes, la Unitat de Columna Vertebral –de Raquis– del Parc Taulí s’ha reorganitzat internament per oferir cobertura permanent, 24 hores al dia i 365 dies a l’any, als casos d’emergència relacionats amb lesions medul·lars traumàtiques. Es tracta de situacions derivades de fractures vertebrals, que poden aparèixer després d'accidents de trànsit, laborals o esportius. Aquest tipus de lesions afecten la medul·la espinal; i poden provocar paràlisi i pèrdua de sensibilitat. “Aquesta lesió és un fet catastròfic per a les persones que la pateixen. Si reduïm la pressió sobre la medul·la espinal i estabilitzem la columna vertebral, en les hores posteriors a l’accident, la recuperació del pacient és millor i reduïm danys addicionals, com poden ser els neurològics o els respiratoris”, explica el doctor Raúl Pellejero, cap de la unitat. La rapidesa, destaca el doctor, és crucial.

La nova organització implica que l’equip de cinc especialistes —Pellejero, Neus Anglada, Rosa Abad, Àlex Grau i Ivet Parés— estigui localitzable en tot moment per actuar immediatament quan es detecta una d’aquestes lesions. L’hospital atén una trentena de casos d’aquest tipus cada any. El nou model permet activar de manera àgil els protocols establerts per als pacients politraumàtics i iniciar l’atenció quirúrgica especialitzada, seguida de la rehabilitació individualitzada en planta. L'objectiu: minimitzar les seqüeles i afavorir la millor qualitat de vida possible per als pacients.

Dels pocs a l'estat amb aquest dispositiu

Amb aquesta modificació, la Unitat de Raquis s'ha alçat com una de les poques a Catalunya i a l’Estat espanyol amb un dispositiu d’urgència específic per a aquest tipus de lesions. “Ens consolidem com una unitat referent en l’atenció d’aquests pacient", celebra Pellejero.

Fonts de l'hospital recorden que quan s’activa el protocol de pacient politraumàtic i de lesió medul·lar, s'engega un engranatge on participen des del servei d’anestèsia, medicina intensiva, cirurgia ortopèdica i traumatologia; cirurgia general, hematologia i hemoteràpia, radiologia, infermeria, TCAI i farmàcia.