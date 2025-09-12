Cinc mesos després de l'obertura del parc de les Aigües: "Calia aquest espai al barri"

El diumenge 27 d’abril de 2025 va ser una data històrica per a la ciutat. Després de sis anys d’espera, Sabadell inaugurava el seu parc de les Aigües, una infraestructura gegantina que ocupa 7 hectàrees i que s’ha convertit en el tercer parc més gran del municipi, després del Parc de Catalunya i el Parc de Can Gambús.
Gairebé cinc mesos després de la seva obertura, veïns i visitants fan balanç d’un dels projectes verds que més expectació han generat a la ciutat. Les opinions són majoritàriament positives, tot i que destaquen alguns aspectes que caldria millorar.
Seguretat nocturna
Isabel Sastre, veïna de Can Llong , explica que “la preocupació principal és durant la nit, amb les rates”, i afegeix que, tot i ser usuària habitual del parc, “crec que s’ha deteriorat una mica pel fet que va trigar tant a obrir-se”.
Identificant una de les problemàtiques que més queixes ha generat. Poc després de l’obertura, a principis de maig ja es va alertar de la situació i fonts municipals ja van explicar que s’estaven fent actuacions de desratització.
En la mateixa línia, Eduardo Quero destaca un altre problema nocturn: “Hi ha persones que salten les tanques i entren durant la nit, però no fan soroll ni provoquen problemes”, ja que “principalment pugen a les plataformes i s’hi queden sense generar conflictes”. Tots dos coincideixen a assenyalar aquestes problemàtiques com els principals factors que alteren la tranquil·litat dels veïns.
Un altre usuari, Virgilio Gonzalo, que ha visitat el parc amb la seva filla per celebrar un aniversari, destaca positivament “la vegetació de planta mediterrània repartida per tot el parc”. Tot i això, planteja una crítica constructiva sobre els accessos: segons ell, “les rampes són molt útils per als cotxets, però si has d’entrar caminant trigues molta estona; crec que s’hauria de fer un accés lateral amb escales”.
Encara hi ha molts sabadellencs i fins i tot veïns que viuen molt a prop que mai no han visitat el parc. És el cas de la família Martín Giménez, veïns del barri però usuaris per primer cop, que asseguren que “encara no havíem trobat el moment de fer la visita; és un espai agradable i tranquil”, i proposen que “potser caldria alguna zona amb tendals perquè, tot i que avui no fa sol, la calor pot arribar a ser molesta”. Malgrat això, afirmen que “sortim molt contents de la primera visita”.
També Irene García, que en aquesta ocasió ha vingut amb més familiars per ensenyar-los aquest espai, recorda amb entusiasme la seva descoberta del parc: “Tinc molt bon record d’aquest estiu, quan el vaig trobar a internet amb la meva filla i el meu net. Feia molta calor i vam buscar espais amb aigua per a nens a Sabadell. Gràcies a això vam descobrir el parc, i des de llavors ens agrada molt”.
Un espai necessari al barri
Finalment, Josep Vernet, que viu a pocs carrers d’aquesta zona, remarca que “és un parc bonic i útil; calia aquest espai al barri, els veïns el necessitàvem”.
Per ell, és especialment positiu; “és un parc ideal per a la gent gran, sobretot per la distribució de bancs. N’hi ha molts i és perfecte per gaudir de la tranquil·litat o llegir una estona a la tarda. Altres instal·lacions i parcs de Sabadell no disposen d’aquesta quantitat d’espais per descansar quan camines o simplement per si vols gaudir d’una estona a l’aire lliure”.
Tot i que valora que “l’estat de la neteja és correcte”, creu que “s’hauria de vigilar amb la vegetació descontrolada en algunes zones”. Cinc mesos després de la seva inauguració, el parc de les Aigües ha esdevingut un punt de trobada i d’oci per a veïns de totes les edats, i malgrat que s’han expressat algunes reclamacions, ha estat molt ben rebut al barri.