Veïns dels nous pisos de l'Incasòl a Can Llong: "Pagarem uns 500 euros al mes"

Els veïns dels 34 pisos de lloguer assequible de l'Incasòl a la ronda d'Europa, 307 (Can Llong) ja poden gaudir dels habitatges dels quals han rebut les claus en un acte aquest dijous. En l'entrega de claus, satisfacció veïnal per poder començar una nova etapa estrenant pis. Després d'un any d'espera des que van ser sortejats, per les diferències entre el promotor (l'Incasòl) i la constructora Garcia Riera, els veïns ja poden fer ús dels domicilis pels quals pagaran uns 500 euros mensuals, incloses les despeses d'IBI, comunitat i taxes. Tota la promoció està adreçada a persones de fins a 35 anys. En comparació amb el preu mitjà del lloguer a Sabadell el tercer trimestre de 2025, que van ser 810,83 euros al mes segons dades del mateix organisme, la xifra d'aquests lloguers assequibles és un 38,3% inferior.
En el cas de Diana Mejía i Ricardo Andía, expliquen que ja feia quatre anys que es van apuntar al Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial, per la qual cosa poder-hi accedir els sembla "fantàstic", més tenint fills i especialment perquè "abans pagàvem gairebé 700 euros al mes i aquí seran 500 euros. Hi ha molta diferència", diu ella, al que ell afegeix que aquest estalvi equival "a la lletra del cotxe, que no és poca cosa". Mejía i Andía celebren la notícia perquè "ha sigut una sorpresa, un cop de sort per nosaltres que ens ha anat molt bé".
També ha entrat per primer cop al seu nou pis Dani Álvarez, que celebra la construcció de l'edifici perquè "és una oportuntiat molt bona per estalviar una mica pel futur, perquè és un bon preu. I això va molt bé pels joves". Fins ara ja vivia de lloguer, pagant uns 700 euros mensuals, de manera que també compta amb què pagar menys a partir d'ara li permeti estalviar. El retard en l'entrega de les claus no l'ha afectat, perquè "no sabia ni que estava en el sorteig, em van enviar un missatge i em van convocar a una reunió". El seu cas no és l'únic, perquè el sorteig estava obert a totes les persones menors de 35 anys que ja estiguessin inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Sabadell abans de la publicació de la convocatòria (a finals de 2024). Per tant, no és necessari fer cap gestió addicional per participar-hi.
En aquest cas, opina que "estic content amb el pis, però no m'agrada gens el que ha passat amb el pàrquing, perquè tal com estan les coses, tinc dues motos i deixar-les fora el carrer suposa que el dia següent et lleves i no tens moto. Això no ho veig bé, però la resta, pel preu que tenim, està bé".
Des d'un altre pis, Hichiam Lahmaidi viurà a l'immoble amb la seva dona i un nen petit. Formaven part de la llista de sol·licitants d'habitatge protegit des del 2019, i canviaran el barri de Gràcia, on pagaven 730 euros, pel de Can Llong, una "zona molt tranquil·la, molt verda i podrem estalviar". Ara, en tots els casos, els toca passar d'imaginar-se com serà la seva llar a fer-la realitat perquè ja tenen les claus per viure-hi.