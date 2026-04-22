Els veïns del barri de Sol i Padrís alerten per segon dia consecutiu de la presència de porcs senglars

Els veïns del barri de Sol i Padrís han alertat de la presència de porcs senglars al barri des de fa uns dies. Aquest dimarts al vespre, tres exemplars van ser enxampats buscant menjar al voltant de la Bassa de Sant Oleguer, fet que ha fet saltar les alarmes d'alguns veïns. "Quin sentit té no deixar fer activitats al rodal per la pesta porcina si els porcs campen per on volen?", es pregunta, indignada, una veïna. Aquest mateix dilluns, també es van poder veure la mateixa quantitat d'animals al carrer de Sol i Padrís, més a prop de la zona urbana. La presència dels senglars ha cridat l'atenció dels conductors i vianants que han estat sorpresos per la sobtada aparició dels animals.
Les restriccions per la pesta continuen vigents a Sabadell i als altres municipis que són a un radi de 6 km del focus inicial, ubicat a Cerdanyola del Vallès. Continua prohibit accedir o fer activitats al medi natural, per exemple el riu Ripoll, el bosc de Can Deu o el Parc Agrari. També es prohibeix l'accés a prats i camps de conreu. Les excepcions permeses són l'accés a habitatges, activitats econòmiques en espais tancats i restauració i instal·lacions esportives. En el cas que algú trobi un senglar mort, la Generalitat demana que es truqui al 112.
Segons les darreres dades del Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, des del 28 de novembre, data del primer positiu detectat, s'han comptabilitzat 268 casos positius dels 3.677 analitzats. Fins ara, s'han trobat positius a 11 municipis: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona, Sabadell i el Papiol. Durant la darrera setmana es van capturar 318 senglars dins la zona infectada. En tot Catalunya se n'han caçat 3.775.