La Verge de Gràcia celebra la 42a edició de la romeria: "Va ser genial"

El Centro Cultural Andaluza Hermandad Romera Virgen de Gracia va celebrar aquest cap de setmana passat la 42a edició de la romeria de la Verge de Gràcia, al barri de Can Puiggener, amb un programa carregat d’activitats perquè els assistents poguessin gaudir d’una gran varietat de propostes relacionades amb la celebració anual.

La romeria va començar dissabte amb la tradicional sortida de la Santíssima Verge de Gràcia des de la Parròquia de Sant Roc fins a Sant Vicenç de Jonqueres, acompanyada de la banda de música de Castellar del Vallès. Seguidament, es va dur a terme la celebració de l’oració mariana i un sopar compartit en el recinte al qual van arribar amb la Verge de Gràcia. Finalment, el mateix dissabte a la nit, per concloure el primer dels dos dies de la romeria, es va obrir l’espai a una actuació de ball, proposat per la mateixa entitat, en la qual van participar desenes de persones voluntàriament i, una vegada va acabar aquesta activitat, va començar una sessió de discjòquei. Qui va voler, a més, amb vigilància durant tota la nit, va tenir a la seva disponibilitat la Verge.

El segon dia de la festa organitzada per la Hermandad Romera, diumenge, d’altra banda, es va dur a terme el clàssic esmorzar, realitzat per les dones de l’entitat, i, seguidament, es va oferir una sèrie de jocs infantils per als assistents més petits de la celebració. Per acabar, es va celebrar una missa conjunta, un dinar de germanor i, finalment, a les 18 h, es va retornar la Verge de Gràcia a la parròquia de Sant Roc.

“Va ser una festa perfecta”

Capilla Molina, membre de la junta directiva de la Hermandad Romera Virgen de Gracia, explica que va ser un cap de setmana que “va anar molt bé” i amb “molts voluntaris” i, tot i que assegura que en general van ser menys persones que altres anys, “valoren molt positivament la trobada” i defineixen la primera paella popular com un “èxit”, arran de les 180 persones que hi van acudir.