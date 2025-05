"Vam assistir la dona de la víctima de seguida i va ser molt impactant"

Els cossos d'emergències van mostrar una vegada més a Via Sabadell la seva capacitat de gestionar un accident de conseqüències fatals. L'avís arribava deu minuts abans de les quatre de la tarda del dimarts, confirmant que un plafó de grans dimensions havia caigut sobre un home, que va perdre la vida a conseqüència de l'impacte de la placa.

La situació va mobilitzar ràpidament Bombers de la Generalitat, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i els cossos de Mossos i Policia Municipal. Davant l'escenari, la gestió es va enfocar a garantir la seguretat de tots els presents i assegurar una evacuació que evités qualsevol risc. A més, es va fer seguiment en tot moment de l'acompanyant de la víctima mortal, una dona que va ser atesa 'in situ' i, posteriorment, va rebre suport psicològic davant la gravetat del succés.

"Em vaig quedar en shock"

Una de les figures presents en les tasques d'acompanyament va ser Anabel Caballero, que va viure l'escena a pocs metres. "Encara estic absolutament colpida i trasbalsada. M'estic recuperant de tot el que vam viure", explica l'endemà dels fets. Ella estava dinant en un dels restaurants pròxims quan va sentir el soroll de la patacada. "Va ser com l'eco d'un estrèpit. Vaig sortir corrent i al principi pensava que era la torre de publicitat. De seguida vaig veure que era un mur de formigó i que, just a sota, hi havia algú. Em vaig quedar en shock", relata.

De seguida, va entrar al restaurant per advertir al seu marit i al gerent que truquessin al 112 amb urgència. L'Anabel, que és auxiliar d'infermeria -retirada per raons de salut- no va dubtar a ser el primer suport de la dona de la víctima, que anava amb ell en el moment de l'esfondrament. "Vaig iniciar el protocol de col·laboració amb una noia auxiliar i un metge i vam assistir-la", recorda. En un moment tan dur, va mostrar la màxima empatia i sensibilitat, agafant la mà de la dona i intentant recopilar informació necessària, fins que va quedar en mans dels psicòlegs. "Va ser molt dur, molt ràpid i molt impactant i trist".

Present en una altra actuació d'urgència

Es dona la circumstància que no és la primera vegada en els últims mesos que Caballero participa en un context d'aquestes característiques. El desembre passat, va ser una de les persones clau en la resposta mèdica a un home que va patir una parada cardiorespiratòria a la Rambla de Sabadell. Aleshores, també es va arremangar i, amb els coneixements adquirits durant la seva formació i la trajectòria professional, va contribuir a salvar la vida de l'home que va patir l'infart.

"Quan la dona va entrar a l'ambulància, vaig notar que algú em tocava l'esquena. Era el mateix agent que va coincidir amb mi el dia de les maniobres de reanimació de l'home. Era tot molt desconcertant. No podia ser veritat", expressa. La situació viscuda, admet, costarà de digerir molt temps.