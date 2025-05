Xavi Segura (meteoròleg): “Anem pel bon camí, però no ens podem relaxar"

El cap de meteorologia del diari ARA, col·laborador de RAC1 i comunicador al seu projecte personal @tempsdemeteo, Xavi Segura, va ser el primer protagonista a inaugurar, de nou, els cicles de ponències ‘Aigua i món’, organitzades per Aigües Sabadell. Segura, nascut a Cerdanyola del Vallès, va explicar als assistents la situació que pateix Catalunya en termes de temperatures, pluges i tots els factors que engloben la crisi climàtica que va en augment a tot el planeta.

La ponència, acompanyada durant tota l’estona d’una intèrpret del llenguatge de signes, va començar amb una presentació del director general d’Aigües Sabadell, Lluís Jordan, que va explicar que la xerrada coincidia, justament, amb el Dia Mundial de la Biodiversitat i va deixar pas al convidat perquè prengués possessió de l’acte. Xavi Segura, amb un entusiasme i passió per la meteorologia visibles, va explicar en quin punt ens trobem com a comunitat autònoma en relació amb l’emergència climàtica i va assegurar que les temperatures estan augmentant arreu a velocitats "vertiginoses i preocupants”, mostrant-ho amb dades que portava preparades.

Xavi Segura i Lluís Jordan, durant el torn de preguntes de l'acte

Víctor Castillo

A més, va fer molt èmfasi en la caiguda en picat de les pluges aquests darrers tres anys, però va voler calmar les aigües confirmant que “no tot són males notícies”: “El 9 de març de 2024 ens trobàvem amb els pantans al 14%; avui, gairebé al 80%”. També va tractar la necessitat d’usar l’aigua regenerada per, així, “no haver de dependre de les pluges en un futur”. Finalment, va llençar un missatge d’esperança i d’ànims a la col·laboració ciutadana, indicant que “tots hem de contribuir” i que “hem de lluitar contra la crisi climàtica per detenir-la abans que sigui tard”. Per acabar, la regidora de Transició Ecològica, Sílvia Garcia, va concloure l’acte exposant que “Sabadell està fent una molt bona feina amb l’aigua regenerada i el canvi climàtic, tot i que queda molt per fer”.