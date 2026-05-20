Sabadell acull una gran fira sense gluten amb una cinquantena de parades

El Recinte Firal de Sabadell acollirà la 4a edició del Mediterranean Gluten Free Forum (MGFF), una fira impulsada per l’Associació Celíacs de Catalunya, en col·laboració amb Grup Àpat, que per primer cop se celebra a Sabadell. L'esdeveniment comptarà amb una cinquantena d’expositors especialitzats en productes sense gluten, on es podrà trobar pa, pizzes, brioixeria, embotits, formatges, croquetes, xocolata, crispetes gourmet, cuina mexicana, pastisseria i altres productes aptes per a persones amb patologies relacionades amb la ingesta de gluten. La fira inclou divulgació, gastronomia i reivindicació en un entorn 100% sense gluten.
La fira tindrà lloc durant tot el cap de setmana, amb horari de 10 h a 21 h el dissabte i de 10 h a 17 h el diumenge, i preveu reunir prop de 8.000 persones al llarg dels dos dies.
A més, la fira disposarà d’una zona gastronòmica on es podran degustar tapes i plats sense gluten com croquetes, braves, pasta o fingers arrebossats, entre d’altres. També hi haurà activitats per a adults, xerrades formatives, showcookings i una zona infantil amb propostes lúdiques i educatives relacionades amb el món sense gluten.
Tots els estands han estat revisats pel Departament de Restauració de l’Associació Celíacs de Catalunya per garantir la seguretat alimentària sense gluten. En un context en què aquestes persones han de seguir una dieta estricta sense gluten de per vida i sovint es troben amb limitacions en àpats socials, celebracions, menjars d’empresa, viatges o experiències gastronòmiques fora de casa, la fira esdevé un espai de normalitat i inclusió.
Espai Km0
Com a novetat, enguany el Mediterranean Gluten Free Forum incorporarà l’Espai Km 0, una zona dedicada a petits productors locals de Catalunya, amb productes de proximitat com mel, melmelades i altres elaboracions artesanes. Aquest nou espai reforça la voluntat de la fira de donar visibilitat tant a les grans marques del sector com als petits productors que treballen des del territori.
Entre les activitats destacades hi haurà el showcooking de coca cruixent de tonyina sense gluten, amb el xef Jordi Esteve, del restaurant Nectari, acreditat sense gluten i reconegut amb una estrella Michelin l’any 2012, en col·laboració amb Mercadona.
El programa també inclourà la xerrada Tot el que has de saber si han diagnosticat celiaquia al teu fill/a, amb el doctor Roger Garcia, cap de Servei de Pediatria i membre de la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa; “Errors invisibles a la dieta sense gluten: el que sol fallar encara que creguis que ho fas bé”, amb la dietista-nutricionista Andrea Sorinas; “No vull sentir-me diferent en situacions socials, què faig?”, amb la doctora en psicologia Gentzane Carbajo; i una sessió sobre com evitar el contacte encreuat amb gluten, a càrrec de Cristóbal Pérez i Júlia Pérez, del Departament Tècnic-Científic de l’Associació Celíacs de Catalunya.
Per als més petits, la fira inclourà activitats com “Detectius del gluten: el rastre invisible”, un joc educatiu a càrrec del Departament Tècnic-Científic de l’Associació Celíacs de Catalunya perquè els infants aprenguin, mitjançant el joc, què és el contacte encreuat amb gluten i com es pot evitar.
El diumenge, està previst que la fira aculli el Concurs “Millor pa de pagès sense gluten 2026”, una iniciativa que vol reconèixer la qualitat, la innovació i l’evolució dels productes de fleca sense gluten, així com donar visibilitat als elaboradors que treballen per ampliar l’oferta de qualitat.
La fira també acollirà l’entrega dels premis “Pioners Sense Gluten” als 10 restaurants acreditats sense gluten amb més trajectòria, en reconeixement a la seva contribució a l’impuls d’una restauració segura i accessible per al col·lectiu celíac.