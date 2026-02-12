Arbres caiguts i més d'una quinzena d'actuacions de Bombers a Sabadell per les ventades

L'episodi de vent sacseja des de primera hora Sabadell i el conjunt del Vallès Occidental. Les ratxes han fregat de matinada els 90 km/h, en un temporal que apunta a ser un dels més importants de l'última dècada. Protecció Civil manté activades totes les alertes i les autoritats han fet una crida en les últimes hores per evitar desplaçaments. L'activitat escolar i en equipaments esportius s'ha suspès. De moment, fonts dels Bombers de la Generalitat indiquen que s'han rebut prop d'una quinzena d'avisos a primera hora a la ciutat, la majoria per caiguda d'arbres i despreniments de materials a la via pública. Afortunadament, no consten persones ferides. L'escena als carrers evidenciava la potència del vent, amb elements al bell mig de carrers habitualment concorreguts com el passeig, on s'ha precipitat un dels cartells amb anuncis.
El temporal s'ha acarnissat especialment amb municipis com Castellar. La caiguda d'arbres a la B-124 ha obligat a primera hora a tallar el trànsit en direcció a Sabadell, a l'altura del pont, segons informen des del consistori. També han caigut arbres al tram que connecta amb Sant Llorenç, deixant la via inoperativa. Les ratxes en aquest punt han superat els 100 km/h, un fet que ha provocat despreniments d'exemplars que han impactat en alguna façana i contenidors moguts pel vent que col·lapsaven la mobilitat. A la C-1415a, entre Castellar i Sentmenat, també ha caigut un arbre que ha paralitzat el moviment de vehicles durant una bona estona.
En total, els Bombers de la Generalitat han atès al voltant de 200 avisos relacionats amb el fort vent entre la mitjanit i les set del matí, 125 dels quals s'han concentrat en la darrera hora a Catalunya. Per regions, la que acumula més alertes és la Metropolitana Nord (99), seguida de la Sud (49) i la de Girona (39). També s'han registrat cinc avisos a la de Tarragona, quatre a la Centre i tres a la de Lleida. D'altra banda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 1.541 trucades que han generat 1.301 incidents des de l'inici de l'episodi aquest dimecres. Barcelona ha concentrat 384 trucades, Mataró 76, Terrassa 67 i Tarragona 56. Per comarques, el Barcelonès concentra el 35,24% de les alertes, el Vallès Occidental el 16,06% i el Maresme el 10%.
La situació no ha passat desapercebuda per part de diversos veïns de la ciutat i la rodalia vallesana, que han advertit de la presència d'arbres, branques i altres elements que s'han precipitat. S'espera una jornada complicada i cal extremar tota la precaució.
Mesures de prevenció
L’Ajuntament treballa per assegurar les tanques de les obres públiques i altres punts que podrien presentar perill, així com les pertinents tasques d'informació als punts afectats per les mesures restrictives. També s’activaran els equips de neteja i de manteniment d’enllumenat, entre d’altres i es monitoraran caigudes d’arbres, troncs i branques per procedir a la seva retirada. En aquest sentit, es recomana assegurar bé l’habitatge: recollir o fixar els tendals, tancar correctament portes i finestres i retirar qualsevol objecte de terrasses o balcons que pugui desprendre’s amb el vent. A l’exterior, es demana precaució amb elements com el mobiliari urbà, l’enllumenat públic, els vehicles estacionats, els contenidors o els arbres, i s’aconsella evitar passejos per parcs i zones boscoses. Pel que fa a la mobilitat, abans d’agafar el vehicle és convenient consultar l’estat de la xarxa viària i conduir amb especial prudència, sobretot en avançaments o maniobres delicades.