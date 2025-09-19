Mor un motorista en un accident a la C-58

Tràgic succés a la xarxa viària vallesana. El Servei Català de Trànsit ha informat que la passada nit de dijous es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 19,2 de l’autopista C-58 a Terrassa. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les deu de la nit.\r\n\r\nPer causes que encara s’estan investigant, un turisme i una motocicleta van topar i el motorista es va desestabilitzar i va caure. Com a conseqüència de l’accident, el conductor del vehicle de dues rodes va perdre la vida. Arran del sinistre, es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).\r\n\r\nAmb aquesta víctima, són 106 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals facilitades per Trànsit.\r\n