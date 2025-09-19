ARA A PORTADA

Vallès

Mor un motorista en un accident a la C-58

El succés va tenir lloc dijous a la nit després de la topada entre dos vehicles

  • Una ambulància del SEM, en una imatge d'arxiu
Publicat el 19 de setembre de 2025 a les 09:22

Tràgic succés a la xarxa viària vallesana. El Servei Català de Trànsit ha informat que la passada nit de dijous es va registrar un sinistre viari mortal al punt quilomètric 19,2 de l’autopista C-58 a Terrassa. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís a les deu de la nit.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme i una motocicleta van topar i el motorista es va desestabilitzar i va caure. Com a conseqüència de l’accident, el conductor del vehicle de dues rodes va perdre la vida. Arran del sinistre, es van activar diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 106 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, segons dades provisionals facilitades per Trànsit.

