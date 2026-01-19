ARA A PORTADA
La pluja obliga a posar nova data per retirar l'amiant de la nau de davant del Teresa Claramunt Sergi Gonzàlez Reginaldo
Sabadell se suma a les mostres de suport pel tràgic accident entre dos trens a Còrdova Jan Cañadell Puigmartí
El CE Sabadell sap patir davant del Teruel i es consolida al capdavant de la Primera Federació Marc Segarra Rodríguez
Sabadell vol fer un pas en el tractament de la depressió: "La teràpia electroconvulsiva és útil, però pot provocar pèrdues de memòria" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Un accident múltiple obliga a tallar un carril de l'AP-7
Quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc, entre Barberà i Santa Perpètua