Un accident múltiple obliga a tallar un carril de l'AP-7

Quatre dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc, entre Barberà i Santa Perpètua

Publicat el 19 de gener de 2026 a les 12:56
Actualitzat el 19 de gener de 2026 a les 13:18

Matinal accidentada a la xarxa viària que connecta el Vallès Occidental. L'AP-7, la principal autopista de la comarca, ha estat l'escenari d'un sinistre múltiple, que ha afectat quatre vehicles per una topada entre tres d'ells. Concretament, ha implicat un tràiler i dos turismes. El xoc ha tingut lloc en el tram entre Barberà i Santa Perpètua, a prop del cementiri del municipi. El succés ha obligat a tallar un carril en sentit Girona. Un dels afectats ha hagut de ser traslladat a l'hospital. La persona havia estat evacuada pels Bombers de la Generalitat.

El cos s'ha desplaçat amb quatre dotacions fins al punt quilomètric 146 de la via. L'avís ha arribat pocs minuts després de les dotze del migdia. En arribar els efectius dels equips d'emergències, inclòs el SEM, una persona es trobava fora del vehicle, mentre que una altra havia quedat a l'interior de l'aparell amb el qual viatjava. Ha estat extreta abans que l'ambulància la desplacés fins al centre hospitalari.

Divendres passat, un accident de trànsit també entre diversos vehicles va obligar a tallar dos carrils de la marxa a la C-58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Sabadell. El sinistre va tenir lloc poc després de les 19 hores. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses dotacions del SEM, dels Mossos i de Bombers. Els cinc ocupants d'un dels vehicles accidentats van ser traslladar al Taulí amb ferides a conseqüència de la topada.

