ARA A PORTADA
-
-
-
La història d’un negoci colpejat per la venda online: la sabateria Martínez s'acomiada de Sabadell Marta Ordóñez
-
VIDEO | Tanca una de les botigues de la pastisseria Sant Marc per la "competència ferotge" Marta Ordóñez
-
Cronologia d'una ruptura: què passarà entre Bellaterra, Cerdanyola i Sant Cugat? Marc Béjar Permanyer
Un accident de trànsit provoca cues quilomètriques a la C-58
Una col·lisió entre diversos vehicles a l'altura de Badia del Vallès ha obligat a tallar carrils de la circulació