ARA A PORTADA

Sabadell

Un accident de trànsit provoca cues quilomètriques a la C-58

Una col·lisió entre diversos vehicles a l'altura de Badia del Vallès ha obligat a tallar carrils de la circulació

  • Les cues per l'accident, captades a l'altura de Sant Quirze -
Publicat el 16 de gener de 2026 a les 21:46
Actualitzat el 16 de gener de 2026 a les 21:49

Un accident de trànsit entre diversos vehicles ha obligat a tallar dos carrils de la marxa a la C-58 a l'altura de Badia del Vallès en sentit Sabadell.

El sinistre ha tingut lloc poc després de les 19 hores d'aquest divendres. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions del SEM, dels Mossos i de Bombers. La policia autonòmica ha mantingut dos carrils de trànsit oberts.

 

Notícies recomenades