Cinc plans per no sortir del Vallès aquest cap de setmana

La cultura i la tradició ofereixen un ampli ventall d’opcions a casa nostra aquest cap de setmana. Les Festes de Sant Sebastià o la Passada de Sant Antoni, grans reclams al Vallès Occidental. Et proposem diferents plans per gaudir aquests dies sense sortir de la comarca.
Matadepera
Festes de Sant Sebastià
Data: Fins al 25 de gener
Detalls: Matadepera celebra des de fa dies les Festes de Sant Sebastià, amb una àmplia programació d’activitats que aquest cap de setmana alimenten l’agenda. Dissabte, el Gran Concurs de Grimpaires o l’Homenatge als germans tornaran a omplir la plaça de Cal Baldiró. Diumenge es viurà l’Ofici solemne, la processó i cercavila, entre altres propostes.
Polinyà
Festa Major d’Hivern
Data: 17, 18 i 20 de gener
Detalls: Polinyà també ho té tot a punt per celebrar la Festa Major d’Hivern, amb propostes tradicionals, però també amb activitats més actuals. El tret de sortida es donarà amb la 39a edició de la cursa, dissabte, que reunirà uns 600 d’esportistes al voltant de la plaça de la Vila. La jornada culminarà amb el concert de Poliñecos, a les 23 hores, a El Cívic. Diumenge tocarà pedalada popular amb el Club Ciclista de Polinyà i altres activitats familiars. Dimarts que ve també és festiu local, amb més actes als carrers.
Sant Quirze
Música i teatre a la Patronal
Data: 16 i 18 de gener
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
Detalls: Doble sessió de cultura a la Sala Josep Brossa de la Patronal. Aquest divendres, a les vuit del vespre, Anna Andreu actuarà al costat de Marina Arrufat per estrenar les cançons del disc nou ‘Vigília’. Diumenge, la Mostra TASQ inicia el 2026 amb ‘Maria Rosa’, un text d’Àngel Guimerà. L’obra està inspirada en una història real que va succeir a la localitat de Solivella, a la Conca de Barberà, a mitjans del segle XIX i durant la construcció de la carretera que travessa la vila. El Grup ACR de Fals (Fonollosa) s’ha convertit en habitual en les darreres edicions del certamen santquirzenc.
Sant Cugat
Passada dels Tres Tombs
Data: 18 de gener
Hora: A partir de les 11
Lloc: Inici a l’avinguda del Pla del Vinyet
Detalls: Sabadell no és l’única ciutat vallesana que viurà aquest cap de setmana la tradicional Passada dels Tres Tombs de Sant Antoni Abat. Diumenge, a les 11 del matí, començarà la rua a Sant Cugat. La benedicció dels animals es farà al passeig de Francesc Macià (darrere del Monestir), i a la plaça de Barcelona es farà el lliurament de recordatoris. Enguany, els Trabucaires de Sant Cugat seran els banderers que guiaran un trajecte per diferents punts de l’espai públic.
Cerdanyola
Itinerari per la Cerdanyola modernista i noucentista
Data: 18 de gener
Hora: 12 hores
Lloc: Museu d’Art de Cerdanyola (carrer Sant Martí, 88)
Detalls: El Museu d’Art de Cerdanyola organitza, cada tercer diumenge de mes, un itinerari per descobrir la Cerdanyola modernista i noucentista. La visita és gratuïta i comença a les 12 hores davant de la porta principal del museu. L’activitat té una durada aproximada de seixanta minuts.