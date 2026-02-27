"Si em perdo, que em busquin a Cuba o a Andalusia"

Federico García Lorca és una figura extensament reconeguda pel seu llegat i la seva influència com a poeta clau del segle XX. Alguns paratges de la seva biografia, però, són menys sabuts. Un d'aquests capítols és el seu pas per Cuba, que ha inspirat Lorca en La Habana. El documental es projectarà aquest cap de setmana en una doble sessió vallesana -a Castellar i a Sant Quirze- que arriba carregada de contingut històric i un fort rerefons social. "L'espectador veurà un Lorca diferent del que estem acostumats a veure. Molta gent sap que va ser a Nova York, l'Uruguai o l'Argentina. Però no a Cuba. Allà va ser immensament feliç. Com li va dir a la seva mare: 'Si em perdo, que em busquin a Andalusia o a Cuba'. Era un quan va arribar allà i un altre quan en va sortir. Es va trobar una societat andalusa, però liberal. Era el seu hàbitat. I va tenir una gran acollida per part dels intel·lectuals locals", resumeix el seu codirector José Antonio Torres.
El cineasta participarà en les dues cites a la comarca. Dissabte (18 hores), al BRAM! de Castellar, ho farà acompanyat de l'actor Carlos Cruz, que dona vida al poeta cubà Nicolás Guillén. L'obra rescata una de les etapes que van marcar profundament l'autor granadí. "Va ser el primer cop que va sentir que era universal. La paraula pren força allà. Fer aquesta pel·lícula m'ha permès confirmar aquesta capacitat per transcendir. Quan viatges a Cuba, veus la seva dimensió real". La visió de màrtir desapareix. Torres, que és també guionista i productor, està especialitzat en documental històric per a cinema i televisió. Doctor en Comunicació Audiovisual per la Universitat de Sevilla, ha combinat la creació cinematogràfica amb la docència i la recerca. Un esperit que també respira el film.
A Sant Quirze, la projecció, diumenge a la Sala Josep Brossa (18 hores), anirà també acompanyada d'una recollida de medicaments bàsics i la recaptació de les entrades també anirà destinada a la compra de material mèdic per a Cuba. Hi seran presents l'altre director de l'obra, Antonio Manuel Rodríguez, i el periodista Víctor Amela, que conduirà l'acte. "És important fomentar aquesta conversa. Hem estat en diferents llocs de Catalunya com Sabadell o Figueres. I som conscients de la bona acollida que hem tingut sempre. Lorca és molt català, també!", reivindica, exemplificat a través del seu vincle amb Margarita Xirgu.
El projecte té segell vallesà. El periodista sabadellenc Xavier Rosell és un dels assessors de direcció i l’empresa castellarenca Gapsa n'és patrocinadora. La proposta és una road movie que recorre l’interior del país americà a la recerca de les petjades de Lorca, però també de la influència que l'illa va tenir en la seva obra. Així, el documental, que combina reconstrucció ficcionada i investigació històrica, traça un viatge d’anada i tornada. "Sempre apostem per noves formes de narrar i explicar. Li donem veu a personatges que van conèixer-lo i que cobren vida amb els seus propis testimonis. Hi ha hagut una tasca de documentació molt gran, amb pensadors ressuscitats a través dels seus llibres i memòries", tanca Torres.
Lorca en La Habana es va estrenar l’any passat al Festival de Màlaga i ha estat reconegut amb el premi a la millor direcció documental al Festival Cinema Royale de París i la nominació a millor cançó original als Premis Asecan del cine andalús. A més de Carlos Cruz, la pel·lícula compta amb les interpretacions de Javier Jiménez, Inima Duce Fuentes, Laura Martín, Javier Vergara, Manuel Carrasco Santos, Antonia Carranza, Julio Cesar Millán, Juan Carlos Carrillo i Antonio Carreño.