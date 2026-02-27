ARA A PORTADA

Vallès

Desconvocades les jornades de vaga previstes a FGC la setmana que ve

El sindicat Semaf era l'únic grup convocant de les aturades en el marc del MWC

  • L'estació de Sabadell Plaça Major durant la vaga d'FGC -
Publicat el 27 de febrer de 2026 a les 14:52

El sindicat de maquinistes Semaf ha desconvocat les jornades de vaga previstes als Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) per als dies 2, 3 i 4 de març, coincidint amb el saló de tecnologia mòbil MWC. L'empresa ja ha anunciat que les línies Barcelona-Vallès operaran amb el seu "servei habitual", mentre que, amb motiu del congrés, a la línia Llobregat-Anoia hi haurà un reforç del servei entre dilluns 2 i dijous 5. El dispositiu de reforç permetrà incrementar durant els quatre dies les circulacions i les capacitats dels trens per arribar a Fira Gran Via. CCOO ja havia desconvocat la vaga dijous, i només quedava el sindicat minoritari que ja havia fet dues aturades aquesta setmana.

L’operatiu de reforç que ha dissenyat FGC consistirà principalment en un increment de les circulacions de trens a la línia L8 entre plaça Espanya i l'estació d'Europa | Fira, que serveix d'accés a Fira Gran Via. En total, s'incrementarà el trajecte fins a l'estació de Molí Nou Ciutat Cooperativa en 30 circulacions diàries. L'operador també doblarà la capacitat dels combois de tres a sis cotxes i redissenyarà la mobilitat als vestíbuls de les estacions de Pl. Espanya i Europa | Fira. Durant els dies de celebració del saló tecnològic, també hi haurà un reforç en l'atenció al client amb més personal, senyalització, megafonia específica i xarxes socials. FGC vol "facilitar" la mobilitat de congressistes i de clients habituals per mantenir la "màxima capacitat" als trens amb 8.000 persones/hora. L'operatiu, com han informat des de la companyia, donarà servei al màxim nombre de clients, "garantint" en tot moment la "fluïdesa, la seguretat i el confort" dels usuaris.

