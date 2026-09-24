Què puc fer aquest cap de setmana als municipis del Vallès?

Et quedes a casa i no saps què fer aquest cap de setmana? Et proposem alguns plans de l'agenda vallesana, que afronta l'últim cap de setmana de setembre amb fires, gastronomia i altres espectacles.
Oktoberfest a Castellar
Castellar s'avança a l'arribada de l'octubre amb la celebració de l'Oktoberfest, que aterra per tercera edició a l'Espai Tolrà. Ho farà amb concerts que arrenquen aquest divendres a les 22 hores amb Hotel Cochambre. També passaran per l'escenari Masamadre o Hombres B, entre altres artistes. No hi faltarà la cervesa.
Improshow a Barberà
Aquest dissabte a les 20 hores, l'Auditori Maria Feliu de Barberà acull un espectacle solidari amb la companyia de teatre Improshow, organitzat per l’Associació Contra el Càncer a Barberà amb la col·laboració de l'Ajuntament. En el xou, el públic és el guionista i protagonista: a través de les frases i suggerimentss a l'atzar a l'equip sobre l'escenari per construir personatges, històries i entorns que faran sortir de la rutina. Els espectadors posaran a prova la seva imaginació i creativitat en aquest espectacle d'humor, original i interactiu. Una experiència única i diferent a cada funció on pot passar qualsevol cosa.
Fira Medieval a Sentmenat
Sentmenat farà un viatge al passat amb una nova edició de la Fira Medieval, que omplirà l’entorn del Castell de música, espectacles, artesania i activitats familiars. Dissabte i diumenge, cavallers, bruixes, joglars, artesans i altres personatges medievals prendran els carrers amb propostes per a tots els públics. La fira també convida petits i grans a vestir-se d’època i participar en el concurs de disfresses medievals, amb premis per a infants i adults. Una proposta per viure el patrimoni, la imaginació i l’ambient de fira en un dels espais més emblemàtics del municipi.
Fira del Joc a Sant Quirze
Els pares i mares que no tinguin clar què fer aquest cap de setmana, una de les opcions per a la canalla és la 3a edició de la fira del joc de Sant Quirze. El municipi es converteix en un gran espai de diversió amb propostes en forma de jocs de taula, puzzles o partides de rol. El concepte omplirà diversos espais i racons amb l’objectiu de promoure valors, compartir experiències i fomentar l’aprenentatge. Serà dissabte, de 10 a 14 h i de 16 a 20 hores, amb propostes en ubicacions com La Patronal, la plaça d'Anselm Clavé, l'avinguda de Pau Casals o bars i restaurants dels municipi que es prepararan per a l'ocasió.
Gastronomia a Sant Cugat
Un any més, els millors restauradors de Sant Cugat participen en la ruta de tapes: fins al diumenge, 44 establiments de la ciutat presenten les seves elaboracions gurmet en format de tapa, una manera de descobrir el talent culinari local a través de mossos deliciosos.
TNT a Terrassa
La dinovena edició del Festival Terrassa Noves Tendències (TNT) es tancarà dissabte amb el joc com a fil conductor en una entrega amb més presència als carrers. El format està dedicat a les arts vives i als nous llenguatges artístics, que ja han aterrat aquests darrers dies a la capital egarenca.