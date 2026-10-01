Els Amics de les Arts, Festa Major o l'Oktoberfest, protagonistes de l'agenda del cap de setmana al Vallès

No saps què fer aquest cap de setmana? Et portem cinc propostes sense que t'hagis de moure del Vallès.
Sant Cugat
Petits Camaleons
Data: de l’1 al 4 d’octubre
Detalls: Els Amics de les Arts inauguren avui el festival Petits Camaleons, que arriba als 15 anys de vida. La cita es viu al voltant del Teatre-Auditori Emma Vilarasau. La tancaran Els Pets i Miki Núñez amb concerts al mateix teatre i a la carpa instal·lada a tocar, a l’Arborètum. La Ludwig Band, Triquell, Sidonie o Renaldo & Clara són alguns dels altres noms destacats.
Terrassa
Festival Latent
Data: 2 i 3 d’octubre
Detalls: El Festival Latent celebra el cinquè aniversari a Terrassa, convertint la ciutat en epicentre del disseny creatiu i el talent emergent. El certamen tindrà lloc a les naus de Cal Reig.
Sant Quirze
Festa Major a Les Fonts
Data: de l’1 al 4 d’octubre
Detalls: Les Fonts ho té tot a punt per a la Festa Major. El barri acull una programació per a totes les edats, amb activitats organitzades per les entitats locals.
Castellar
Primera 'Kamerata' de la temporada
Data: 3 d’octubre
Detalls: La primera producció de la temporada 2026-2027 de la Kamerata Castellar serà un viatge al final del segle XVIII que situa els compositors catalans dins el gran context musical europeu. Haydn dialoga amb Baguer, Ferran Sor i Joan Baptista Pla en un programa que reivindica la qualitat del nostre patrimoni musical. Serà dissabte, a les 20 hores, a l'Auditori Miquel Pont.
Polinyà
Oktoberfest
Data: 3 d’octubre
Detalls: El Centre Cívic Mari Carmen Gámez s’omple de cervesa, música i gastronomia en la primera edició de l’Oktoberfest. L’entrada és lliure.