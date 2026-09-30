ARA A PORTADA
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Cultura i oci Òscar Lanuza: "En temps d'immediatesa, cada vegada hi ha més gent que busca una experiència com l'òpera" Guillem Plans Roca
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Sabadell Preparen nous aparcaments a Can Gambús pel creixement urbanístic de la zona Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Docents de Sabadell celebren el retorn de les lectures obligatòries: "És una gran passa, però en queden moltes més" Jan Cañadell Puigmartí
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Esports Jugar a futbol a les fosques: el Tibidabo denuncia la manca d'il·luminació al municipal de Torre-romeu Marc Segarra Rodríguez
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Castellar del Vallès Més autobusos entre Castellar i Sabadell a la B-124 mentre espera un reasfaltatge integral Marc Béjar Permanyer
Així és la tuneladora que ha de connectar les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès d'FGC
Vallès
El túnel s’acabarà de perforar el primer trimestre del 2028 i l’entrada en funcionament del nou tram es preveu el 2032