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Així és la tuneladora que ha de connectar les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès d'FGC

Vallès

El túnel s’acabarà de perforar el primer trimestre del 2028 i l’entrada en funcionament del nou tram es preveu el 2032

  • La tuneladora de les obres de perllongament de l’L8 -
Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 13:31

La tuneladora de les obres de perllongament de l’L8 començarà l’excavació cap a Gràcia "a ple rendiment” a inicis el 2027, segons ha anunciat el Departament de Territori després d’una visita al pou d’atac de Gran Via de Barcelona. La màquina està muntada a l’espera de poder afegir dos remolcs més dels sis en total que necessita. Per a poder-los col·locar, la setmana que ve la roda de tall excavarà 60 metres per permetre el muntatge de l’estructura, però no avançarà més enllà del recinte d’obres. L'objectiu de la Generalitat és que el túnel s’acabi d’excavar en el primer trimestre del 2028 i que el 2032 es posi en funcionament del nou tram, que tindrà tres noves estacions.

Amb una inversió de prop de 500 milions d’euros, les obres de perllongament de l’L8 permetran connectar les línies Llobregat-Anoia i Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat, que ara mateix estan separades. La primera finalitza recorregut a Plaça Espanya i la segona passa per Gràcia fins a Plaça Catalunya. Això permetria els usuaris de Sabadell i la resta de parades, com Sant Quirze o Sant Cugat, viatjar en tren fins a altres llocs com Manresa o Igualada. El novembre del 2025, el Departament de Territori va fixar aquest estiu com a data d’inici per l’excavació de la tuneladora. En paral·lel a aquests treballs, hi haurà un altre procés en marxa, la finalització de l’excavació de la galeria sota el carrer Llança i cap al parc Joan Miró, on es durà a terme la logística d’extracció de la terra que es va buidant mentre s’excava. 

  • La tuneladora de les obres de perllongament de l’L8
  • La tuneladora de les obres de perllongament de l’L8
  • La tuneladora de les obres de perllongament de l’L8
  • La tuneladora de les obres de perllongament de l’L8

 

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