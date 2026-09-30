El poliamor artístic de Víctor Arbelo arriba a Castellar: "Totes les facetes m'enriqueixen"

El polifacètic Víctor Arbelo serà aquest divendres a Castellar. "Em fa molta il·lusió. Serà la primera vegada i he vist que és un espai que és referent cultural. Conec el Dani Coma de fa molts anys i quan m'ho va proposar no vaig dubtar", diu. El barceloní, que ha publicat aquest any “Com un laberint”, el seu tercer àlbum d’estudi, proposa un concert acústic i íntim al Calissó, "despullant" la seva obra. "El disc és més enèrgic i frenètic. Després de la presentació de l'abril al Teatre Condal, em demanava una mica més de pau i calma. La gent que potser no havia connectat tant ha pogut descobrir les cançons des d'un lloc diferent", expressa sobre la versió que oferirà.
És el seu primer treball íntegrament en català. "Fins ara no m'havia atrevit a fer un disc sencer en català. Havia escoltat molta música en castellà i quan vaig començar m'hi sentia més còmode. Amb els amics sempre parlo en català i ha sigut un procés molt natural. L'idioma té una sensibilitat i sonoritat diferent. Ha sigut molt orgànic i estic molt content", convençut de guanyar-se un espai en el panorama musical del país. L'objectiu és arribar a un racó més càlid amb el repensat format. "M'agrada pensar que té molts moments en què el disc respira. És molt eclèctic. Soc molt enèrgic, però també molt sensible. No em feia por mostrar aquests contrastos".
Arbelo vol potenciar la seva versatilitat com a cantant, actor de teatre musical i compositor. "Soc una persona inquieta i no em sento còmode quedant-me només en un lloc". Fins ara, ha actuat en produccions com Rent, Mar i Cel, Golfus de Roma o Els Miserables. Paral·lelament, ha explorat la tasca com a compositor amb el musical El Fil Invisible, convertit en un èxit de taquilla simultani a Barcelona i Madrid. "No tanco la porta a cap faceta. Intento estar en les tres i pensar que cadascuna m'aporta coses diferents. És com tenir tres relacions sentimentals. Jo seria incapaç d'estar amb més d'una persona. Però en la música, és com un poliamor artístic", riu.
Divendres s'expressarà acompanyat per la guitarra d'Alex Álvarez. A més, també col·laboraran en algun tema les vallesanes Júlia Moumen i Raquel Brandia. "No només tocarem coses meves", avisa. L'artista tancarà la seva gira estiuenca de vuit concerts. De pas, encetarà un mes d'octubre frenètic al Calissó. L'escenari acollirà els següents divendres actuacions de Green Sheep, Carles Argelaguet, Ana Lorenzo i Sleepin'Dogs.