Vallès

Un atropellament mortal talla la circulació a Rodalies entre Sabadell i Terrassa

Els fets han succeït a l'estació de Terrassa Est en un pas no autoritzat

  • Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu. -
Publicat el 12 de setembre de 2025 a les 12:23
Actualitzat el 12 de setembre de 2025 a les 12:30

Un atropellament mortal a l'estació de Terrassa Est de Rodalies ha tallat la circulació de la xarxa de trens entre Sabadell Sud i Terrassa Nord. Segons han informat des de la mateixa empresa que gestiona els combois, l'incident s'ha produït en un punt de pas no autoritzat de la infraestructura ferroviària. És a dir, en una zona que no està habilitada perquè els usuaris passin. 

Davant d'això, l'operadora està treballant per reduir al màxim les afectacions i s'ha dut a terme la pertinent evacuació dels passatgers que viatjaven en el tren afectat. A part, des de la mateixa empresa coordinadora, s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Sabadell Sud i Terrassa. Per gestionar l'incident, finalment, s'hi han desplaçat dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat de Catalunya

 

