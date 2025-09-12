ARA A PORTADA
-
-
El Consell d'Administració del Banc Sabadell rebutja l'opa del BBVA i recomana "no acceptar l'oferta" Redacció
-
Un dels principals accionistes del Banc Sabadell considera que el preu de l'oferta la fa "irrealitzable" Manel Camps
-
-
Amb la Diada, comença el curs polític a Sabadell: quines prioritats es marquen els grups municipals? Redacció
Un atropellament mortal talla la circulació a Rodalies entre Sabadell i Terrassa
Els fets han succeït a l'estació de Terrassa Est en un pas no autoritzat