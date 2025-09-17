La línia B6 triplica la freqüència diària per arribar a la UAB

El transport públic és una de les grans lluites dels governs de Badia i Barberà, reunits en la Generalitat en els últims mesos per expressar les seves reivindicacions. Reiteradament, l'alcalde badienc, Josep Martínez Valencia, i el seu homòleg barberenc, Xavier Garcés, han manifestat la voluntat d'ampliar la xarxa d'autobusos que connecta els municipis, mirant especialment cap a la UAB, un punt que es considera estratègic. Després que les últimes millores del Departament de Territori esquivessin la comarca, els recents moviments als despatxos han permès un pas endavant en aquesta direcció.
A partir de dilluns vinent, 22 de setembre, s'incrementen, de cinc (3 d'anada i 2 de tornada) a setze (8 + 8) les expedicions diàries de la línia B6, que connecta Sabadell amb la UAB passant per Barberà i Badia. Aquest augment de la freqüència, més del triple d'expedicions diàries, ha estat aprovat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, donant resposta a la petició que van transmetre els dos ajuntaments vallesans en la reunió amb el secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, i la directora general de Transports i Mobilitat, Susi López, que va tenir lloc el 16 d'octubre passat. L'increment a la B6 se suma a les millores que va posar en marxa la Generalitat el 10 de març en les línies A1 i A2.
Els horaris
Les expedicions d'anada a l'Autònoma des de Badia sortiran, a partir del dilluns, a les 7:07, 8:37, 10:07, 13:52, 15:22, 16:52; 18:22 i 19:52 h, des de la parada d'avinguda de la Costa Brava i faran parada a l'avinguda de la Mediterrània 30, carrer de Bètica. Les expedicions de tornada a Badia des de l'Autònoma sortiran a les 7:30, 9:00, 12:45, 14:15, 15:45, 17:15, 18:45 i 20:15 h, i faran parada a carrer de Bètica (CAP), avinguda de Burgos, carrer dels Infants, avinguda de Burgos – carrer de Bètica i avinguda de la Costa Brava.
"Una gran notícia"
Martínez Valencia valora molt positivament la millora de la connectivitat amb la UAB. “És una gran notícia per a Badia, perquè ens apropa encara més a la Universitat i facilita enormement la interrelació entre la ciutat i l'Autònoma, posicionant-nos com la ciutat més propera i millor connectada amb la Universitat”.
L'alcalde badienc subratlla la col·laboració interadministrativa que ha fet realitat aquesta millora del transport públic. “La consecució d'aquestes millores s'ha aconseguit gràcies a la col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments de Badia i Barberà; nosaltres vam demanar millores necessàries en el servei d'autobusos i la Generalitat ens ha escoltat i ha dut a terme les inversions necessàries perquè aquestes millores siguin una realitat; és un exemple de política útil per millorar la vida de la ciutadania”.