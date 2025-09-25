La Policia Local de Badia del Vallès ha dut a terme aquesta setmana dues actuacions per combatre comportaments al volant que atemptaven contra la seguretat viària. Concretament, en un cas, per conducció negligent, i, en l'altre, per conducció sota els efectes de l'alcohol. Aquestes accions policials se sumen a la campanya de controls aleatoris que s'estan fent al municipi.
En el primer cas, la Policia Local va rebre una trucada de la Guàrdia Civil que informava que dos vehicles estaven fent virolles a gran velocitat a l'avinguda de Burgos. La Policia es va desplaçar a la zona i, al carrer d'Algarve, va identificar el propietari d'un dels dos vehicles, a qui van informar de les queixes rebudes. La situació va ser captada pel sistema de videovigilància amb lectura de matrícules, deixant constància documental dels fets. La policia va passar la informació a la Guàrdia Civil, que va confirmar que formalitzarien denúncia administrativa per conducció negligent.
En el segon cas, després de rebre una trucada d'un agent fora de servei, la Policia Local va fer aturar un vehicle conduït erràticament i el conductor del qual mostrava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol i que no portava el cinturó de seguretat cordat. Després de la realització de les corresponents proves d'alcoholèmia, que van donar resultat positiu, es va immobilitzar el vehicle i la grua el va retirar al dipòsit municipal. La policia ha instruït les diligències per un delicte contra la seguretat viària.