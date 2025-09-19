'Lífting' a les piscines cobertes i els vestidors del Complex Esportiu de Badia

Les piscines cobertes i els vestidors del Complex Esportiu de l'avinguda Via de la Plata han estat sotmesos a millores dins del procés d'optimització dels equipaments municipals. Segons informa l'Ajuntament de Badia, s'han reparat totes les rajoles que presentaven desperfectes i s'ha fet la borada de tota la superfície de les piscines gran i petita. A més, al vestidor masculí s'han instal·lat els nous sistemes de control de temperatura de les dutxes. També s'han substituït els miralls i s'han instal·lat les noves saboneres.
El vestidor masculí continua així l'aplicació de les millores que ja es van fer en el vestidor femení. Allà es va fer una prova pilot substituint tots els sistemes de dutxes pels nous sistemes de control del cabal d'aigua que asseguren que manté la temperatura triada, sense canvis bruscos per oscil·lacions en la demanda d'aigua, com passava abans.
Pel que fa als sistemes d'aigua de l'equipament, s'han buidat, netejat i desinfectat els dipòsits d'aigua calenta sanitària, s'ha millorat el sistema de filtració d'aigua a la piscina gran i s'han instal·lat dues vàlvules que facilitaran la instal·lació d'un sistema de filtre de llum ultraviolada que permetrà higienitzar l'aigua de la piscina fent servir menys clor.
Totes aquestes actuacions han tingut un cost aproximat d'uns 25.000 euros. A més, està previst millorar abans de tancar l'any els quatre vestidors de grup de l'equipament, per així finalitzar la renovació de tots els vestidors del Complex Esportiu.