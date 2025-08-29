ARA A PORTADA
Un de cada cinc infants pateix obesitat: "I en un 90% dels casos és pels mals hàbits" Sergi Gonzàlez Reginaldo
50 anys del Griffin, el bar musical més antic de Sabadell: de la mort de Franco a l'asfaltatge de Ca n'Oriac Marta Ordóñez
L'acumulació d'habitants per quilòmetre quadrat al Vallès: hi ha espai per al volum de residents previst? Marc Béjar Permanyer
El Mago Pop torna a casa (temporalment) després de l'aventura americana
L'artista de Badia presenta nous trucs aquesta tardor