El Mago Pop torna a casa (temporalment) després de l'aventura americana

L'artista de Badia presenta nous trucs aquesta tardor

  • El Mago Pop, al teatre Victòria -
Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 15:26
Actualitzat el 29 d’agost de 2025 a les 15:27

Els últims anys d'Antonio Díaz han estat frenètics. Tant, que molts dels seus seguidors ja no saben a quin lloc del món para El Mago Pop. I no perquè hagi desaparegut per art de màgia. Després de l'aventura americana per a conquerir Broadway i d'una tornada a Madrid per celebrar els tres milions d’espectadors de ‘Nada es imposible’, l'artista de Badia del Vallès farà parada aquesta tardor a casa.

En les pròximes setmanes desembarcarà al Teatre Victòria de Barcelona, recinte que va adquirir en propietat l'any 2019. Les funcions començaran a finals d'octubre, en una estada que s'allargarà fins al mes de gener del 2026, segons el calendari previst de la temporada. "Nada es Imposible – Broadway Edition" promet novament emocions fortes per als assistents, amb nous trucs en la línia de les exitoses produccions anteriors.

Des de fa uns anys, el badienc ensenya el seu talent a dues bandes de l'Atlàntic, fent carrera a cavall entre Espanya i Branson, on va adquirir un teatre el 2023. Com a recull d'aquest projecte professional i personal, Antonio Díaz ha rodat i estrenat aquest any el documental ‘El Mago Pop Lands in USA’, dirigit per Víctor Subirana. L'obra mostra la seva experiència als Estats Units i tot el procés fins a aconseguir complir un dels seus somnis. Quin serà el següent artifici de l'il·lusionista?

