Un mag, un discjòquei i un campió de futbol freestyle en una festa en ple polígon

Els polígons volen deixar de ser espais aliens a la vida social de les ciutats i els pobles vallesans. El missatge no és nou per part de les administracions i les empreses. Amb aquesta filosofia es presenta ara una iniciativa pionera que comptarà amb foodtrucks, discjòqueis que punxaran música en directe, les peripècies de Joan Sitjar -campió d'Espanya en Freestyle de futbol- o la màgia de Marcos Magoo. Tot plegat forma part de la programació de l'acte que prepara Barberà del Vallès el pròxim dissabte 18 d'abril, en una jornada en què les indústries presents en el terreny volen estrènyer el vincle amb la ciutadania i obrir les portes per mostrar la seva activitat habitual.
El projecte s'emmarca en la proposta "Camina i descobreix la ciutat" del programa Barberà també és polígon, que convida els veïns a entrar en les diferents naus del món econòmic de Santa Maria. El plantejament pren forma amb una caminada popular que pretén trencar les dinàmiques convencionals en aquests pols d'activitat. "Es tracta d'una passejada cultural-industrial", sintetitza el regidor de Serveis Centrals i Desenvolupament Econòmic i Social de Barberà, Pere Pubill. L'objectiu és que la gent entengui com són els polígons i acostar-los a un nucli urbà que conviu de prop amb la realitat diària del teixit econòmic. En definitiva, deixar de veure les empreses només com llocs de producció, per entendre el seu pes com a generadors de riquesa i cohesió territorial. "És una activitat pionera, amb un format que no s'ha fet mai a Catalunya", insisteix Pubill sobre un acte amb menjar, beguda i un ambient festiu que permetrà als presents recórrer diferents companyies en un dels motors econòmics del Vallès. "Barberà és poligonera, i ho hem de defensar amb orgull".
Bona rebuda de les empreses
La iniciativa compta amb la col·laboració d'empreses com ATP Packaging, Arabo Coffe Roasters, In Extremis -que forma actors d'escenes de risc-, VIA Central Camper i Càmping, Air Club Pàdel, Food & Gust o Europastry. Cada espai ensenyarà als participants de la caminada com operen. El punt de sortida serà la ronda de Santa Maria amb la ronda d'Indústria, transitant per un entorn que es reivindica molt més amable i integrat en la societat del que històricament s'ha percebut. "La sensació és que sempre hem estat d'esquena els uns als altres. Això ho volem trencar amb aquesta trobada", resumeix Martí Puig Isern, president de l'Associació Empresarial Polígon Santa Maria (ASEMPIAB). La intenció és que aquestes sinergies serveixin per reforçar vincles i obrir el mercat laboral a residents de la zona, valorant els avantatges d'un model econòmic de proximitat. "Va més enllà de poder trobar feina al municipi", diu Puig sobre l'experiència publicoprivada que tindrà lloc el dia 18. L'entitat aposta per concebre l'indret com "un barri més", garantint alhora un relleu generacional en un moment en què Barberà ha reduït la taxa d'atur -del 7,88% al febrer, per sota de la mitjana a la comarca (8,72%)-.
A més de les actuacions dels diferents convidats d'excepció i les propostes lúdiques, que es podran documentar mitjançant un passaport a disposició de cada participant, un dels moments més destacats serà la presentació d'un mural dedicat a la nova indústria sostenible i avançada del municipi, a càrrec dels estudiants de 1r de batxillerat artístic de l'Institut Can Planas. En aquest sentit, l'alcalde Xavier Garcés defensa el pas endavant en aquesta direcció, amb la mirada posada en una reconversió que escolti les aportacions dels futurs treballadors. Amb el medi ambient com a ingredient clau, per exemple, per redefinir el model de mobilitat. "Volem ser un pol d'atracció i fomentar que el talent es quedi aquí", refermant la intenció de reclamar a la Generalitat millors connexions en el transport públic fins a aquestes destinacions de gran afluència. Justament, una de les grans demandes del personal actual dels polígons barberencs.
De moment, segons especifica Garcés, la proposta suma més de 400 inscrits. Tots els interessats podran assistir directament a la jornada per viure un dia diferent al polígon. "No és un lloc llunyà, sinó una part viva i activa de la ciutat", proclama el batlle. La iniciativa forma part del pla de desenvolupament econòmic (Pla D3CO 2025-2030), un document estratègic i operatiu per establir les bases per a la dinamització i el creixement econòmic fins al final de la dècada a la localitat. En la roda de premsa celebrada aquest dijous al Nodus Barberà, les veus han reiterat que la cita no serà un fet aïllat, sinó que forma part d'un seguit de projectes transversals que ja estan en marxa -també amb els centres formatius locals-. "Aquesta comunió serà un primer pas", confia Puig. Més d'un miler d'empreses fan vida als polígons de Barberà. Per mantenir la seva força i continuar sent un actor imprescindible, les accions per acostar-se a la societat s'observen prioritàries.