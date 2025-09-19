La plaça de la Vila acull la VII Mostra de cervesa artesana de Barberà

L'Associació de Cervesers de Barberà del Vallès organitza aquest dissabte la VII Mostra de Cervesa artesana del municipi. És un espai de divulgació de la cultura cervesera sempre amb un caire de respecte i de consum responsable. La plaça de la Vila tornarà a acollir, una edició més, les activitats, que s'iniciaran a les 12 del migdia i s'allargaran fins a la mitjanit.
En aquesta edició, participen vuit projectes cervesers de tot el territori, com Synera, Orient Street, Albera, La Micro, Ogham i els locals La Barberenca, Ruler i Juguetes Perdidos. També hi haurà una àmplia oferta de menjar a càrrec de La Coop, Sin Cubiertos, botifarrada popular i cuina mexicana.
Durant la jornada, hi haurà música en directe i DJ de diferents estils, actuació de ball de bastons a càrrec de la colla Les Romanes-Ara i Sempre, recollida d'ajuda per a l'associació Progat i molt més. També es podrà adquirir un got exclusiu per ajudar al desenvolupament de la Fira.