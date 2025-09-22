Un carril tallat a la C-58 en sentit Barcelona per bassals d'aigua a la carretera

Les afectacions en la mobilitat per les fortes pluges que han assotat Catalunya en les darreres hores continuen aquest dilluns a primera hora del matí en alguns punts del país. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), hi ha un carril tallat a la C-58 a Terrassa en sentit Barcelona per bassals d'aigua a la via. A més, la BV-5106 està tallada entre Argentona i Òrrius (Maresme) per la caiguda d'arbres a la via.\r\n\r\nLes cues s'han acumulat a primera hora en la xarxa viària vallesana. Segons ha informat Trànsit, hi ha retencions a la C-58 de Terrassa a Sabadell i de Montcada a Barcelona; també de Montcada a Barberà; i a la C-33 de Montcada a Barcelona; a més, a la C-16 hi ha congestió entre Sant Cugat i Barcelona. Tot plegat, conseqüències d'un temporal que ha colpejat de ple la comarca.\r\n