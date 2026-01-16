Carrils bus dobles per accedir a Barcelona des del Vallès?

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat aquesta setmana un nou pla per assolir una xarxa de bus més eficient, més connectada i més neta: l’Agenda Bus 2026-2030. Es tracta d'una estratègia que es considera com una de les més ambicioses en aquest àmbit des de la posada en marxa de la nova xarxa de bus. El projecte arriba amb mesures que es posaran en marxa des d’ara i durant els pròxims anys, en la línia d'accions impulsades els darrers anys per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), l’operador de la xarxa de busos urbans de la ciutat i actor principal en la concepció i desplegament de l’Agenda.
Més enllà de la mobilitat interna, el repte és millorar també els accessos a la capital catalana. Un fet que, de retruc, beneficiaria els milers de residents vallesans que entren cada dia a Barcelona. En clau comarcal, de fet, la presidenta de TMB i primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, detallava que el pla “té una mirada metropolitana”. Per aquest motiu, es faran estudis “per millorar els quatre grans corredors” d'entrada a la capital catalana, amb carrils bus dobles. Les actuacions analitzades miren cap al Vallès, a la C-17, la C-33 i la C-58; a més del Baix Llobregat (AP-2, A-2 i B-23), Castelldefels i Sitges (C-31 i C-32) i el Maresme (C-31 i C-32).
Bonet va assenyalar que quan s'acabi el mandat, hi haurà dotze quilòmetres més a la xarxa global. Alhora, va detallar que també s'haurà d'haver impulsat l'estudi per a una dotzena més. D'aquesta manera, la responsable reivindica l'aposta pel bus com “sens dubte, el transport públic de més proximitat”. En aquest procés, caldrà determinar "com han d'entrar, com volem que entrin i per on ho han de fer", consolidant els vehicles de gran capacitat com una opció atractiva. "La principal alternativa al cotxe privat és una xarxa de transport públic de qualitat, potent, eficient, fiable", va dir sobre la tasca, en coordinació amb l'AMB i la Generalitat de Catalunya. En un moment clau per a la mobilitat catalana, l’Agenda pivota en cinc objectius estratègics: la millora i el reforç del servei i oferta de bus urbà i interurbà, la transformació verda de la flota de bus, la millora de l’espai urbà, la millora dels corredors d’accés a Barcelona, i la innovació i la digitalització. La carpeta està damunt la taula.